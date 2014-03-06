تیم فوتبال الوند همدان میزبان گل گهر سیرجان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تيم الوند همدان در اين دوره از مسابقات ليگ دسته يك باشگاه‌هاي كشور در گروه الف جدول رده بندي قرار دارد و با تيم هاي پديده مشهد، سياه جامگان مشهد، صنعت نفت آبادان، نساجي مازندران، نيروي زميني تهران، گيتي پسند اصفهان، استقلال اهواز، گل گهر سيرجان، شهرداري بندرعباس، شهرداري ياسوج، فولاد يزد، و گهر درود هم گروه است.

در چهارچوب هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ آزادگان تیم الوند همدان روز جمعه جاری در استادیوم قدس همدان میزبان تیم گل گهر سیرجان است.

تیم الوند همدان با انجام 20 بازی و کسب 21 امتیاز در رده دوازدهم جدول و همچنین تیم گل گهر سیرجان نیز با انجام 20 بازی و کسب 25 امتیاز در رده نهم جدول رده بندی قرار دارند.

تیم الوند فوتبال همدان در دیدار با تیم گل گهر سیرجان بازی سختی را پیش رو دارد چراکه اگر می خواهد در لیگ دسته یک باقی بماند نباید در این بازی اشتباه کند.

دیدار تیم الوند همدان و گل گهر سیرجان در هفته بیست و سوم لیگ دسته اول باشگاه های کشور را اشکان خورشیدی به همراه سخاوت سلیمان نژاد، جهانبخش آرمانو فرزاد معبودی قضاوت خواهند کرد و همچنین ناظر این بازی نیز عبدالله باعزم است.

بازی بین دو تیم الوند همدان و گل گهر سیرجان روز جمعه ساعت 15 در ورزشگاه قدس همدان برگزار می شود.