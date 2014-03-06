به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه جلسه ستادی سازمان اوقاف و امور خیریه مازندران اظهارداشت: در اجرای طرح آرامش بهاری از کل مبلغین اعزامی بصورت متمرکز استفاده می شود و در این راستا بیش از دو هزار مبلغ از قم و در کنار آنها از مبلغان بومی ساماندهی شده استفاده می شود.

وی در مورد ارزیابی اجرای طرح آرامش بهاری در کل کشور، افزود: باید نتایج و ارزیابی اجرای طرح را از آحاد جامعه بپرسید، جمع بندی سازمان موفقیت آمیز بود و یک طرح موفقی است و اظهار نظری که مردم، مسئولین و مدیران دارند احساس رضایت می کنند.

این مسئول در باره وضعیت پیگیری صدوراسناد مالکیت املاک موقوفه در کشور و جایگاه استان مازندران در این مورد، اذعان داشت: در صدور اسناد مالکیت املاک موقوفه نسبت به سال گذشته پیشرفت خوبی در سطح کشور و استان داشته است و نسبت به پارسال 100 درصد افزایش داشته است.

حجت الاسلام محمدی مهمترین مشکل در روند اجرای طرح را مشکلات مالی و اعتباری عنوان کرد.

وی بیان کرد: با پرداخت وجه نقد می توان توسط اداره ثبت، سند املاک را گرفت و اینکه چرا که برخی از موقوفات درآمد ندارند به دلیل آنست که برای صدور سند درآمد کافی ندارند.

محمدی در مورد بحث موقوفات حوزه های علمیه که مورد نظر علما و مراجع است، اذعان داشت: بحث موقوفات حوزه های علمیه یکی از اولویت های سازمان اوقاف و امورخیریه است و اقداماتی همچون ایجاد کمیته مشترک موقوفات بین حوزه های علمیه و سازمان های اوقاف کل کشورو استان ها براساس نیات واقف و شرایط آن اقدام می شود که تاکنون نتایج خوبی داشته است.

وی در مورد تخصیص اعتبار مرمت مساجد، افزود: در خصوص مرمت مساجد در استانها بصورت متغیر اعتباراتی تخصیص یافت و در مازندران 47 درصد اعتبار تخصیص یافت.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: مبلغ پیش بینی شده سال جاری در خصوص تخصیص اعتبار مرمت مساجد محقق نشده است.

محمدی خاطر نشان کرد: به تناسب در این مورد در استان های کشور کمتر و بیشتر پرداخت شده ولی به مرکز سازمان این امر اجرائی نشده است و همچنین بودجه امامزادگان بدلیل کشوری و متمرکز محقق نشده است.

وی در خصوص ثبت موقوفات و رقبات، تصریح کرد: با توجه به راه اندازی سامانه ثبت در سطح کشور بسیاری از آنها ثبت شده است اما تعدادی از موقوفات و رقبات در سطح کشور هستند که هنوز شناسایی نشده و رابطه استیجاری آنها با اوقاف برقرار نشده است، ثبت نشده اند.





