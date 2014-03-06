به گزارش خبرنگارمهر، حسن صادقلو پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم روز درختکاری در گرگان ادامه داد: بعضی از کارهای ما با آن چه در آموزه های دینی در خصوص اهمیت درخت و کاشت درخت وجود دارد مغایرت دارد.

صادقلو با اشاره به این که در آمیزه های اسلامی گفته شده با هر خیری در دنیا یک درخت در آخرت برای خود می کارید ادامه داد: گاهی در دل روایات به نقطه ای می رسیم که می بینیم اجر در بهشت با واژه درخت آمده است و همین مساله وظیفه ما را در این حوزه بیشتر می کند.

وی گفت: حدود 27 درصد که بیشترین بهره برداری در جنگل ها است مربوط به استان گلستان می شود در حالی که در استان مازندران این مقدار 21 درصد و در گیلان 17 درصد است.

وی توضیح داد: فرهنگ سبز و منابع طبیعی مساله مهمی است و باید نه تنها در باور بلکه درعمل هم به اهمیت این منابع برسیم و با حساسیت های زیادی در جهت حفظ و حراست از آن بکوشیم.

وی ادامه داد: نباید خود را به درصد بالای سرانه فضای سبز دلخوش کنیم و باید بیشتر پتانسیل خود را روی فضاهایی بگذاریم که هنوز روی آن کاری صورت نگرفته است و جای کار دارد چرا که استان گلستان نیازمند به فضای سبز بیشترو درخت کاری بیشتری است.

صادقلو گفت: بهتر بود این مراسم در جنگل برگزار نمی شد و در مکانی برگزار بود که نیازمندی بیشتری برای کاشت درخت در آن وجود داشت.

وی با اشاره به اهمیت بیشتر شهرداری ها به مساله فضای سبز ادامه داد: بهتر است بخشی از ارزیابی های خودمان را در بین بخشداران و فرمانداران در حوزه تشویق، نگهداری، تحویل درخت و جنگلکاری بگذاریم تا کار بیشتر و بهتری در این زمینه صورت بگیرد.

وی با اشاره به این که آمیزه های دینی ما در خصوص فرهنگ سبز بسیار تابناک است ادامه داد: همه از اهمیت جنگل و منابع طبیعی آگاهی دارند و باید سعی کرد به این منابع از همه بعد ها نگاه ویژه ای داشت تا در نگهداری برای نسل بعد بهتر بکوشیم.