به گزارش خبرگزاری مهر، آيت الله سید عبدالکریم موسوي اردبيلي در ديدار با فرمانده نيروي انتظامي استان قم ضمن قدرداني از فرماندهي نيروي انتظامي در ترويج فرهنگ قرآني، اظهار داشت: در رژيم گذشته حتي افسران ارشد روخواني قرآن را نمي‌دانستند اما اکنون به برکت نظام و انقلاب همه قرآن خوان شده‌اند و شنيده‌ام ناجا ساليانه مسابقات حفظ، قرائت و درک مفاهيم برگزار مي‌کند.

وي با اشاره به ضرورت ارتقای سطح معلومات قرآني پليس، گفت: نيروي انتظامي بايد کتاب‌هاي علمي، ديني و قرآني تهيه و در اختيار پليس و خانواده‌هاي آنها قرار دهد تا روخواني، روان خواني، تجويد و مفاهيم قرآني را بدانند و اين براي اجتماع و نظام اسلامي خيلي خوب است، مخصوصاً در قم که ام القراي جهان اسلام و خاستگاه انقلاب اسلامي بوده و عامه مراجع در آن سکونت دارند.

مديريت اجتماعي در اولويت نيروي انتظامي قرار دارد

سردار مجتبايي نيز در سخناني تغيير در دانش را موجب تغيير در نگرش و آن را نيز باعث تغيير رفتار دانست و گفت: در نيروي انتظامي تلاش هاي خيلي خوبي براي تغيير رفتار کارکنان با مردم صورت گرفته و اکنون ديدگاه مردم به پليس نيز تغيير يافته است.

وي با اشاره به برگزاري جلسات قرآني،‌ آگاهسازي و بصيرت هم براي کارکنان و هم براي خانواده آنها گفت: امروز ديدگاه کارکنان نسبت به خدمتي که بايستي داشته باشند عوض شده و روز به روز در مسير بهبود قدم بر مي داريم.

فرمانده انتظامي استان با مقايسه رفتار پليس ساليان گذشته با پليس فعلي افزود: در قديم برخوردهايي نيز يکي در دستور کار بود اما اکنون در کنار برخوردهاي فيزيکي که بايد خيلي جدي هم باشد، کار فرهنگي نيز انجام مي شود و توقع مردم از پليس نيز همينطور است.

سردار مجتبايي ادامه داد: روند ارتکاب جرائم در نيروي انتظامي رو به کاهش بوده و در عوض رضايت مندي مردم از پليس در حال افزيش است و امسال تخلفات کارکنان پليس 20 درصد کاهش داشته که اين در حالي از تغيير نگاه، بينش و رفتار کارکنان اين سازمان است.

وي ارتباط با مراکز علمي و حوزوي را دليل اين ارتقا دانست و گفت: اميدواريم با بهبود ارتباط پليس با مردم در مسير آنچه که دين و نظام از ما مي خواهند قرار گيريم.

فرمانده انتظامي استان مديريت اجتماعي را اولويت کار پليس دانست و گفت: با مديريت اجتماعي که اعمال شده است هر ساله در تصادفات و حوادث رانندگي چند هزار نفر کمتر کشته مي شوند و اين دليل بر حضور بيشتر پليس يا کار خارق العاده پليس نيست، بلکه خود مردم رعايت مي کنند و خود را در مديريت اجتماعي سهيم مي دانند .

در ادامه سردار مجتبايي از مجموعه دانشگاه مفيد قم به علت پشتيباني علمي از مجموعه فرماندهي انتظامي استان قدرداني کرد.