به گزارش خبرنگار مهر، احمد ترک نژاد در نشست استانداران ادوار استان کرمانشاه و استانداران کرمانشاهی کشور که پیش از ظهر امروز در استانداری کرمانشاه برگزار شد اظهار داشت: استاندار کرمانشاه می تواند با بهره گیری از تجربیات گذشته مدیران استان کارهای موفقی را از خود به جای بگذارد.

ترک نژاد با اشاره به اینکه در دولت گذشته تخصیص منابع با استفاده از سلیقه شخصی افراد انجام می شد، اظهار داشت: باید بر اساس نیاز و فرصت های موجود در استان منابع تقسیم شود مثلا اگر فرصت در شرق استان است و یا برعکس باید منابع بر همان اساس توزیع شود.

استاندار اسبق کرمانشاه خاطر نشان کرد: باید برای رفع معضلات استان کرمانشاه یک چشم انداز چهار ساله تعریف کنیم مثلا باید بیکاری را جدی گرفت و بر اساس آن چشم انداز تعریف کرد، هر پروژه ای که در چارچوب این چشم انداز بود اجرایی شود نه اینکه آغاز شده و نیمه کاره بماند.

ترک نژاد بر خی پیش بینی ها از آمار بیکاری فارغ التحصیلان در آینده را نگران کننده توصیف کرد.

وی با اشاره به اشتباه بودن انحلال سازمان برنامه و بودجه در کشور گفت: در شرایط فعلی که منابع محدود است باید رویکرد تقسیم آنها تغییر کند و اعتبارات به شکل هدفمند به پروژه ها تزریق شوند.

وی افزود: باید در استان کرمانشاه پروژه های فاقد توجیه اقتصادی شناسایی شده و از گردونه اجرایی خارج شوند چون منابع برای اجرای آنها نیست.

ترک نژاد با اشاره به اینکه در کرمانشاه باید دو طرح به شکل ویژه پیگیری شود اظهار داشت: اولین هدف در استان باید رساندن راه آهن به وضعیت مطلوب باشد و گام بعدی توجه ویژه به پروژه ای است که اجرای آن 120 هزار هکتار از اراضی استان را آبی می کند.

استاندار اسبق کرمانشاه با اشاره به تلاش برای راه اندازی پروژه های شاخص در کرمانشاه گفت: باید تلاش کنیم با حمایت وزیر نفت پالایشگاه آناهیتا تا چهار سال آینده به بهره برداری برسد. باید از پروژه های پراکنده جلوگیری کرد.

وی با تأکید بر تقویت آموزش های فنی و حرفه ای در استان خاطر نشان کرد: این اقدام حتی برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و کاهش نرخ بیکاری سودمند خواهد بود.