به گزارش خبرنگار مهر، کاظم فخاریان ظهر امروز در ادامه نشست های تخصصی نخستین همایش عمران شهری که با نگرش فناوری های نوین که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج از 13 اسفندماه آغاز شده است، به بیان مطالبی در خصوص گودبرداری در محیط هاس شهری و روش های پایدار پرداخت و بیان کرد: گسترش ساخت و سازهای شهری و افزایش طبقات ساختمان ها به ویژه در شهرهای بزرگ باعث شده برای تامین فضاهای عمومی عملیات گودیرداری انجام شود.

وی عنوان کرد: عدم توجه به ملاحظات ژئوتکنیکی و انجام گودبرداری غیر اصولی منجر به ایجاد خسارات جانی و مالی فراوان در پروژه های متعدد شده است.

وی انجام پروژه های گودبرداری را مستلزم انجام مراحلی هم چون مطالعات ژئوتکنیک، انتخاب روش مناسب پایدارسازی، طراحی دقیق جهت کنترل ضرایب اطمینان و ملاحظات تغییر شکل و نظارت بر اجرا و پایش ذکر کرد.

عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: برای مطالعات ژئوتکنیکی و شناسایی های اولیه باید شرایط پیرامونی و اطراف خواستگاه را به خوبی شناسایی کنیم که طرح مناسب و اجرا و پایش صحیحی صورت گیرد.

فخاریان عنوان کرد: مطالعات ژئوتکنیکی با هدف تعیین پارامترهای مورد نیاز و تدقیق فرضیات طراحی صورت می گیرد و همواره باید توجه داشت که فرضیات غلط در طراحی می تواند حتی از زلزله نیز مخرب تر باشد.

وی به موارد لازم در شناسایی محدوده گودبرداری اشاره کرد و اظهار داشت: برنامه ریزی تعداد،عمق و فاصله گمانه ها، آزمایش های صحرایی و آزمایشگاهی، شناسایی سطح آب زیرزمینی، حفره یا قنات از جمله مواردی است که باید در شناسایی مورد نظر قرار گیرد.

وی اعلام کرد: برای برنامه ریزی در خصوص انجام مطالعات ژئوتکنیکی باید به آیین نامه های معتبر مانند مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان(پی و پی سازی) مراجعه شود.

عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر عنوان کرد: در گودبرداری های عمیق و شیروانی بزرگ برای تعیین مقطع ژئوتکنیکی عمود بر هر ضلح حفر حداقل سه گمانه ضروری است.

وی با بیان اینکه آزمایش های صحرایی به علت عدم ایجاد دستخوردگی در شرایط طبیعی زمین مکمل خوبی برای آزمایش های آزمایشگاهی است.

وی دسترسی سریع به نتایج، در برخی موارد اقتصادی تر بودن را از مزایای روش آزمایش صحرایی خواند و گفت: عدم امکان کنترل شرایط زهکشی و تنش و بدست نیامدن اطلاعات مربوط به جنس خاک از معایب این روش است.

عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر عنوان کرد: در مرحله مطالعات پروژه های گودبرداری باید به مواردی مانند سطح آب زیرزمینی، وضعیت جریان آب های سطحی، موقعیت حفره ها،چاه ها و کوره های فاضلاب یا قنات ها، پتانسیل هوازدگی و ضخامت خاک دستی در جداره گود در داخل و اطراف گود مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد.

فخاریان یادآورشد: وضعیت توپوگرافی و شیب های اطراف، تعداد طبقات ساختمان های مجاور، عمق استقرار فونداسیون سازه های اطراف، وضعیت خیابان های اطراف و تاسیسات زیرزمینی باید در پروژه های گودبرداری قبل از طراحی سیستم سازه نگهبان در جهت تدقیق فرضیات طراحی مورد بررسی قرار گیرد.

وی اظهارداشت: روش های پایدار سازی گود با هدف جلوگیری از لغزش کلی و جزئی و ایجاد پایداری با ضرایب اطمینان مناسب و کنترل تغییر شکل ها به ویژه لبه گود و در زیر سازه های مجاور انجام می شود.

وی به روش های پایدارسازی گودها در محیط شهری اشاره کرد و گفت: از جمله روش های پایدار سازی گودها شامل حفاری با شیب پایدار یا ایجاد برم که این روش در شرایطی که زمین کافی در اختیار باشد امکان پذیر است، روش ساخت از بالا به پایین، روش احداث خرپا که برای اعماق 5 یا 6 متری قابل استفاده است و حفاری به روش جزیره ای است.

این استاد دانشگاه روش استفاده از عناصر فشاری در دیوارهای مقابل،روش دیوار خاک مسلح، روش سپرکوبی، دیوار برلنی، روش ریز شمع، میخ کوبی و مهارگذاری را از دیگر روش های پایدار سازی گودها ذکر کرد.

فخاریان عنوان کرد: در گودهایی که عمق آنها به بیش از 10 متر می رسد تنها روش پایدار سازی گود ها میخ کوبی و مهارگذاری است.

وی با بیان اینکه عملکرد روش میخ کوبی به صورت passive است به عبارتی دیگر تا زمانی که خاک جابجایی نداشته باشد میخ ها فعال نمی شود، اعلام کرد: لذا استفاده از این روش در شرایطی که تغییر شکل گود حساس باشد به تنهایی پیشنهاد نمی شود و بهتراست با روش مهارگذاری ترکیب یا جایگزین شود.

وی اظهار داشت: باری انجام یک گودبرداری ایمن و اصولی باید تمامی مراحل شناسایی، طراحی، اجرا و پایش عملکرد گود، نظارت بر اجرا توسط مشاورین ژئوتکنیک ذی صلاح حتی در قراردادهای EPC به دقت و درستی انجام شود.

این استاد دانشگاه افزود: آزمایش های مقدماتی و کنترل کیفی بر روی میخ ها و مهارها برای تدقیق و اطمینان سنجی از فرضیات مقاومت خاک و دوغاب حتما انجام شود.

فخاریان یادآورشد: آیین نامه ها،دستورالعمل ها و مشخصات فنی به عنوان ابزاری برای ناظرین برای کنترل صحت مراحل اجرا به طور مناسبی به کار گرفته شود.

وی در پایان مبحث سخنرانی خود به وضعیت شهر سنندج هم اشاره ای کرد و گفت: توسعه ساخت وساز در سنندج بسیار گسترده شده و به ویژه در دو دهه اخیر که شاهد رشد جمعیت بوده ایم بلند مرتبه سازی در اکثر نقاط کشور از جمله سنندج هم افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: با افزایش بلندمرتبه سازی گوبرداری هایی هم به منظور ساخت پارکینگ قطعا افزایش می یابد لذا باید این گودبرداری ها با رعایت موارد مذکور و دقت و صحت فراوانی صورت گیرد تا منجر به خسارات جانی و مالی نشود.