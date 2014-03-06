به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوهاب سهل‌آبادي پيش از ظهر پنجشنبه در يازدهمين همايش توليدملي و افتخار ملي اظهار داشت: امروز صنعت كشور به دليل مشكلاتي كه ازقبل دامنگير آن بوده ناخواسته به مسيري راه يافته كه نه توان ادامه دارد و نه قدرت دل كندن و رفتن برايش مانده است.

وي به تشريح شرايط فعلي صنعت كشور و وضعيت اقتصادي پرداخت و با تشبيه صاحبان صنايع به يك مادر افزود: صنعت اين كشور از ناملايمات و بي‌ مهري‌ها ضربه خورده و مانند يك مادر كه سرشار از مهر مادري است اما به دليل خستگي توانايي ندارد شكل گرفته است.

اين فعال اقتصادي ادامه داد: در هر حال صنعت با مشكلاتي مانند تحريم‌ها، تورم، ركود و بي‌توجهي در تحقق سهم هدفمندي يارانه‌ها روبه رو بوده و از آن ضربه خورده ضمن اينكه كسي كمك و دلسوز آن نبوده است.

وي به مقايسه وضعيت صنايه در دنيا و كشور پرداخت و بيان داشت: اگر در دنيا صنايع دچار مشكل شوند دولت به كمك آن‌ها شتافته و از ضربه و ضرر جلوگيري مي‌كند اما در ايران اينگونه نبود.

در دولت گذشته بسياري از صنايع تعطيل و ورشكسته شدند

سهل‌آبادي با با بيان اينكه دولت گذشته در حمايت از صنايع و توليدات كشور بي توجهي كرده است عنوان كرد: در دولت پيشين ضمن اينكه به صنايع كمكي نشد از سوي دولت با مصوبات و ابلاغيه هاي گوناگون و از سوي بانك‌ها و سازمان تامين اجتماعي مشكلاتي را هم براي صاحبان صنايع و توليد كنندكان ايجاد شد كه بسياري از صنايع به حالت ورشكستگي و تعطيلي رسيدند.

وي با انتقاد از مصادره اموال صنايح و مديران توليدي اقتصادي كشور در دولت پيشين گفت: تامين اجتماعي و بانك‌ها در قراردادهاي خود با صنايع تنها شريك سود هستند و در اين شرايط به جنگ صنايع آمدند و خيلي از صاحبان صنايع را بدون محكمه و به صورت يكطرفه مورد قضاوت قرار دادند و با مصادره اموال آنها را محكوم كردند.

رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران بيان داشت: بسياري از بانك‌ها با تكيه بر قراردادهاي سنگين و يكطرفه خود بدون هيچگونه اخطار و ابلاغي حتي از منازل شخصي صاحبان صنايع نگذشتند و آن را نيز تخليه كردند.

صنايع تحمل اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها را ندارند

وي با اشاره به اينكه بسياري از كارگران بيكار و واحدها تعطيل شدند عوان كرد :به ناچار و براي دفاع از حقوق كارگران اين كشور با بانك‌هاي خصوصي وارد مذاكره شديم و هنوز نفسي تازه نكرده زمزمه‌هاي اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي به گوش مي‌رسد.

سهل‌آبادي با بيان اينكه صنعت آمادگي اجرا را ندارد تصريح كرد: بيشتر ملاهاي اقتصادي و بزرگان اين بخش، اجراي مرحله دوم هدفمندي را اقدامي عجولانه مي‌دانند و صنعت خسته كشور تحمل برخوردي مشابه برخوردهاي دور اول اجرا را ندارد.

وي عنوان كرد: اگر در اين راه كوچكترين بي احتياطي شود و يا سهم صنعت ديده نشود فشارها غير قابل تحمل است.

خواستار تسريع در تفويض اختيار به خانه‌هاي صنعت هستيم

رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران خطاب به وزير صنعت، معدن و تجارت خواستار تسريع در تفويض اختيار به خانه‌هاي صنعت شد و گفت: بهتر است هرچه سريعتر اين تفاهم‌نامه تفويض اختيار اجرايي شود.

وي بيان داشت: خوشبختانه با رويكردي كه دولت تدبير و اميد در پيش گرفته فضا براي اظهار نظر و ارائه راهكار از سوي بخش خصوصي و تشكل‌هاي اقتصادي باز است و امروز مي‌توانيم در بسياري از تصميم‌گير‌هاي اين حوزه سهيم باشيم.