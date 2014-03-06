به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال ماهان تندیس قم بعد از اینکه در دیداری از هفته بیست و چهارم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور از سد میثاق تهران گذشت و دهمین بار در لیگ برتر پیروز شد حالا با روحیه ای مضاعف قصد دارد در جدال خارج از خانه برابر راه ساری به میدان برود تا بلکه یازدهمین پیروزی این فصل را کسب کند.

روند رو به رشد تیم فوتسال ماهان تندیس قم بعد از ناکامی در مقابل تیم های گیتی پسند اصفهان و فرش آراء مشهد در جدال با میثاق تهران ادامه یافت و این تیم با حضور تمام مهره های کلیدی خود از جمله علیرضا وفایی ملی پوش و دیگر بازیکنان مطرح خود در صورت کسب برتری در دیدار خارج از خانه برابر راه ساری می تواند هم هفته دوازدهم از دور برگشت بازی‌های لیگ پانزدهم فوتسال باشگاه‌های کشور را با پیروزی به پایان برساند و هم اینکه به جایگاه پنجم جدول نزدیک تر شود.

هفته بیست و پنجم یا دوازدهم از دور برگشت بازی‌های پانزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور شامگاه شنبه هفدهم اسفند ماه با برگزاری هفت مسابقه به انجام خواهد رسید و طی آن تیم فوتسال ماهان تندیس قم در دیداری که آخرین بازی خانگی این تیم محسوب می شود، برابر تیم فوتسال راه ساری قرار می گیرد.

فوتسالیست‌های قمی به عنوان تیم رده ششم جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال در تیم ماهان تندیس قم در حالی در این دیدار در سالن مقلب به قلعه عقاب ها یعنی سالن سیدرسول حسینی ساری مقابل دیدگان تماشاگران مازندرانی بازی می‌کنند که در نیم فصل اول موفق به شکست تیم راه ساری شده اند.

دیدار تیم های راه ساری و ماهان تندیس قم در نیم فصل اول بازی های فصل جاری لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور دومین بازی به مربیگری محسن حسن زاده بود و طی آن نماینده قم با حساب 4 بر 2 حریف خود را شکست داد.

تیم فوتسال ماهان تندیس قم با کسب پیروزی در مقابل تیم فوتسال میثاق تهران 34 امتیازی است و با این تعداد امتیاز جایگاه خود را از مکان هشتم به رده ششم در جدول رده‌بندی پانزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور ارتقاء داده و در صورتی که در بازی ساعت 16 عصر شنبه هفدهم اسفند ماه در سالن سیدرسول حسینی ساری برابر تیم راه ساری به برتری برسد به یک امتیازی تیم میثاق تهران در مکان پنجم جدول خواهد رسید.

