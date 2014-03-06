به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت: روسیه به کمک های انسانی به لبنان ادامه خواهد داد. وی خاطرنشان کرد: روسیه طی ماه های اخیر 253 تن محموله حاوی کمک های انسانی به لبنان ارسال کرده است.

وی با بیان این مطلب افزود: این کمک ها شامل نیازهای اساسی و مواد غذایی بوده است. روسیه 6 میلیون و 500 هزار دلار برای بودجه کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل متحد و کمک به آوارگان سوری اختصاص داده است.

لاوروف در ادامه اقدامات تروریستی اخیر در لبنان و تلاش ها برای بحرانی کردن این کشور را محکوم و اعلام کرد: جامعه جهانی باید تلاش های خود را برای مقابله با طائفه گرایی در خاورمیانه افزایش دهد.