به گزارش خبرنگار مهر، اسکندری ظهر پنجشنبه در همایش تجلیل از پرستاران اظهار داشت: اجرای این قانون از خودخواهی پرستاران نیست بلکه اجرایی کردن آن از بار سنگین هزینه‌ها بر دوش مردم می‌کاهد.

وی ادامه داد: اجرای معوق 6 ساله قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در حالی که در بودجه سال 93 نیز اعتباری برای آن تخصیص داده نشده است.

رئیس نظام پرستاری استان اصفهان تصریح کرد: قانون ارتقا بهره‌وری کارکنان بالینی سلامت هم تنها دو بند از آن تاکنون به اجرا درآمده است.

وی تصریح کرد: اجرای بند سخت و زیان آور بودن و پرداخت مبتنی بر عملکرد در حالی عملیاتی شده که در بخش‌های مختلف به ویژه روستا به صورت سلیقه‌ای به اجرا درآمده است.

اسکندری گفت: به منظور کاهش ساعت کاری پرستاران از تکنولوژی روزمدت باید استفاده و دانشجویان ترم آخر را به کار گرفت و از دانشجویان بومی در همان بیمارستان‌های شهر خود استفاده کرد.

وی استفاده از توان علمی و تجربی پرستاران بازنشسته که داوطلب فعالیت دوباره هستند به ویژه پرستاران مرد را در این زمان یک ضرورت خواند و بیان کرد: در حاشیه گذاشتن پرستارانی که سال‌ها در حرفه خود خبره بودند سبب می‌شود که به مرور برای ادامه کار بی‌انگیزه شوند.

رئیس نظام پرستاری استان اصفهان اعطای پست‌های مدیریتی به پرستارانی مدیر و مدبر را یک الزام دانست و گفت: در حال حاضر مشکلات پرستاران در سطح کشور در 8 بند تنظیم شده است و در صورتی که این معضلات رفع شود به آینده پرستاری می‌توان امیدوار بود.