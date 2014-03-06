مراسم روز درختکاری قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روز درختکاری صبح پنج شنبه در آستانه میلاد با سعادت حضرت زینب(س)، به همت ستاد منابع طبیعی و آبیخزداری استان و دانشگاه حضرت معصومه(س) در این دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام آشتیانی و امیرآبادی نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام فصیحی رئیس دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی در قم، سردار حسینی مدیر کل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس قم، مدیرکل جهاد کشاورزی قم، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و برخی دیگر از مسؤلان و هچنین اساتید و دانشجویان دانشگاه حضرت معصومه(س) حضور داشتند.

رئیس دانشگاه حضرت معصومه(س) در این مراسم، در سخنانی اظهار کرد: این دانشگاه با همت زیاد مسولان تأسیس شده و تمام تلاش ما افزایش ارتقای سطح آموزشی در این دانشگاه است.

دکتر علیرضا باقری ثالث با بیان این که دانشگاه حضرت معصومه(س) در مهر 93 به محل جدید خود واقع در بلوار غدیر متنقل می‌شود، گقت: ما خود را مدیون شهدا می‌دانیم و هرچه که داریم از فداکاری‌های آنان است، لذا تقاضای ما از مسؤلین این است که جهت خاکسپاری شهدای گمنام در این دانشگاه اقدام کنند.

در این مراسم احمد عفتان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری استان و حجت الاسلام آشتیانی نماینده مجلس شورای اسلامی به سخنرانی پرداختند.

در پایان مراسم پروژه تأمین آب فضای سبز دانشگاه حضرت معصومه(س) به عمق 123 متر وبا حجم پنج متر بر ثانیه افتتاح و به بهره برداری رسید .

به مناسبت روز درخت کاری مسؤلین و دانشجویان نهاایی را به نام خود در این دانشگاه کاشتند.

