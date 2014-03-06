به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سلطانی راد ظهر پنج شنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالای شهرستان بهار با اشاره به اینکه در ماه های اخیر گزارش هایی مبنی بر فعالیت غیر مجاز مراکز در سطح شهرستان که اقدام به توزیع گاز مایع می کنند، رسیده است، اظهار داشت: نیروی انتظامی و شرکت نفت نسبت به برخورد قانونی و پلمپ اماکن غیر مجاز و نیز واحدهای مجازی که فعالیت آنها برای شهروندان و خودروهای عمومی خطر ساز است، اقدام کنند.

سلطانی راد افزود: صرف دادن اخطار به این واحدهای غیر مجاز کفایت نمی کند چراکه قبلا این موضوع عملی شده ولی نتیجه بخش نبوده است.

وی همچنین در خصوص فروش البسه دست دوم در شهرستان بهار نیز اظهار داشت: طبق گزارشات مردمی تعدادی از دست فروشان و اماکن توزیع البسه در ماه های اخیر اقدام به فروش البسه دست دوم کرده اند که اداره صنعت و معدن و تجارت باید نسبت به برخورد قانونی با این واحدها اقدام کند.

سلطانی راد با اشاره به اینکه کشت بهاره کشاورزان شهرستانی در ماه جاری آغاز شده است، اعلام داشت: متولیان امور کشاورزان سامانه توزیع کود شیمیایی را برای جلوگیری از قاچاق کود به خصوص ارائه کود تقلبی که در سال جاری رواج یافته بود راه اندازی کنند تا کشاورزان کود مورد نیاز خود را از مراکز قابل اطمینان زیر نظر جهاد کشاورزی تهیه کنند.

وی همچنین در خصوص ممنوعیت عرضه و فروش مواد دخانی اذعان داشت: عرضه و فروش مواد دخانیات بدون داشتن کارت عاملیت در شهرداری ممنوع است و باید به تمامی فروشندگان غیر مجاز به خصوص دکه های توزیع روزنامه اخطار مکتوب ارائه شود تا از فروش بدون مجوز سیگار خودداری کنند.

سلطانی راد افزود: طبق گزارشات ارسالی از نیروی انتظامی شهرستان بهار آمار کشفیات کالاهای قاچاق در سال جاری در حوزه مسکرات 76 درصد، سلاح 17 درصد، گیرنده های ماهواره ای 67 درصد، لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق 40 درصد، داروی قاچاق صد درصد، لوازم صوتی تصویری قاچاق 72 درصد، سیگار 95 درصد، برنج صد درصد، میراث فرهنگی 26 درصد و کود شیمیایی 76 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است.

وی اذعان داشت: همچنین در حوزه لوازم خانگی 8 درصد، پارچه 226 درصد، چای 154 درصد و فرآورده های نفتی 298 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با افزایش کشفیات مواجه بوده ایم.

سلطانی راد با اشاره به اینکه دستگیر شدگان زن در سال جاری افزایش 200 درصدی داشته است، اذعان داشت: تعداد دستگیر شدگان مرد در سال جاری نسبت مدت مشابه در سال گذشته افزایش یافته است.

وی همچنین افزود: تعداد پروندهای با جرائم نقدی بالای یک میلیون 60 درصد و زیر یک میلیون نیز 5 درصد در سال جاری افزایش یافته است.

سلطانی راد با اشاره به اینکه در آستانه برگزاری جشن آخرین چهارشنبه سال هستیم اظهار داشت: طبق گزارشات نیروی انتظامی شهرستان در ماه جاری شش هزار و 752 عدد مواد محترقه در شهرستان بهار کشف و ظبط گردیده است.