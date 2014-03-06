به گزارش خبرنگار مهر ، علیرضا منادی پنج شنبه با بیان این مطلب در همایش بزرگداشت مقام پرستار در تالار وحدت دانشگاه تبریز اظهار داشت: پرستاران یکی از مهم ترین و موثرترین اقشار جامعه هستند که نقش حساسی در بهبود کیفی خدمات سلامت به مردم دارند.

وی با بیان اینکه پرستاران، پاسداران گمنام جبهه سلامت هستند، تصریح کرد: علی رغم مشکلات مادی موجود در زندگی روزمره پرستاران، این قشر در آخرت با سربلندی و افتخار محشور خواهد شد چرا که بهترین عبادت، کمک به همنوع و کمک به بندگان خداوند است.

منادی با تاکید بر لزوم انتخاب سیره حضرت زینب(س) به عنوان شاخص پرستاران در زندگی اجتماعی اظهار داشت: مسئولان باید بیش از پیش مشکلات مادی پرستاران را حل کنند و نمایندگان مجلس نیز همواره درصدد حل مشکلات مادی و معنوی پرستاران بوده و هستند.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود گفت: پرستاران نباید در کار خود کوتاهی کنند چرا که هر لحظه غفلت می تواند صدمات و خسارات جبران ناپذیری به شخص بیمار و به خصوص نظام سلامت کشور وارد کند.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم توجه جدی مسوولان عرصه سلامت به حل سریع مشکلات مردم افزود: بیماران هنگام مراجعه به بیمارستان ها و مراکز درمانی نباید دغدغه ای جز بیماری خود داشته باشند که متاسفانه این امر در حال حاضر در کشور مشاهده نمی شود.

علیرضا منادی در پایان سخنان خود بر برخورد مناسب جامعه پرستاری با بیماران تاکید کرد و افزود: سال 93 سال پرخیر و برکتی برای جمهوری اسلامکی ایران خواهد بود و بسیاری از مشکلات موجود کشور حل خواهد شد که امیدواریم در کاهش مشکلات حوزه سلامت و نیز بهبود وضعیت جامعه پرستاری کشور موثر باشد.