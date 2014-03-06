به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا اخوان عبداللهیان ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه واحدهای مسکن مهر با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن با تاکید بر لزوم در نظر گرفتن مطالعات آینده پژوهی با هدف توسعه کمی و کیفی شهر جديد گلبهار، اظهار کرد: در همین راستا برای ایجاد خط انتقال و تصفیه آب این شهر از اعتبارات ملی استفاده خواهد شد و همچنین تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری به منظور توسعه زیربنایی شهر جدید گلبهار نیز در دستورکار این اداره کل قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی امروز با حضور معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن 15 هزار واحد مسکن مهر استان افتتاح مي شود.

اخوان عبدالهیان با بیان اینکه افتتاح این تعداد واحد مسکن مهر در شهرهای بالای 25هزار نفر جمعیت در استان صورت می گیرد، گفت: بهره‌برداری از این طرح‌ها مربوط به فاز دوم برنامه‌های افتتاحی پروژه‌های مسکن مهر استان در دهه فجر امسال است.

وی افزود: متوسط پیشرفت فیزیکی پروژه مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت در استان، 83.3 درصد، در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت، 84.39 درصد و در شهرهای جدید 73.46 درصد بوده که در مجموع 118 هزار و 30 واحد مسکن مهر استان دارای پیشرفت 79.44 درصدی است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان‌رضوی افزود: پیشرفت فیزیکی طرح های مسکن مهر استان طبق بازدیدهای میدانی و اطلاعات ثبت شده در سامانه از 15 روز گذشته تاکنون 69 صدم درصد بوده است.

اخوان عبداللهیان به انعقاد تفاهمنامه مشترک بین وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسکن به منظور راه‌اندازی کمیته‌هایی در خصوص رفع معضلات تعاونی‌های مشکل‌دار مسکن مهر اشاره کرد.