برخی پروژه ها در خوزستان باعث نابودی پوشش گیاهی منطقه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اورشم پیش از ظهر امروز در مراسم روز درختکاری که با حضور جمعی از مسئولان استانی در مسیر کمربند سبز اهواز برگزار شد عنوان کرد: هر ساله از روز 15 تا 21 اسفندماه را با عنوان هفته منابع طبیعی شناخته می شود.



وی افزود: برای توسعه فضای سبز نیازمند یک برنامه جامع و کامل هستیم که در این برنامه به همه موارد فنی و تخصصی در این حوزه به صورت کامل پرداخته شود.



اورشم با بیان اینکه، توسعه فضای سبز تنها کاشت درخت نیست، اظهار کرد: در این راستا باید بخش های حفاظت، احیا، اصلاح و بهره وری محیط زیست را به صورت تخصصی بررسی کرد.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان تصریح کرد: یکی از فعالیت های اساسی که در سازمان منابع طبیعی و آبخیز داری استان مورد توجه فراوان قرار گرفته بحث نگه داری و حفظ وضعیت کنونی محیط زیست خوزستان است.



وی عنوان کرد: در حال حاضر بسیاری از سازمان های منابع طبیعی استان های دیگر کشور نیز مانند خوزستان در گیر مشکلاتی مانند؛ خشکسالی، آتش سوزی و ساخت بعضی پروژه های عمرانی که سلامت محیط زیست را به خطر می اندازند هستند.



اورشم با بیان اینکه، سازمان منابع طبیعی و آبخیز داری مخالف توسعه و عمران در استان نیست، اظهار کرد: متاسفانه احداث بعضی از پروژه های عمرانی در خوزستان موجب از بین رفتن پوشش گیاهی و به طور کلی نابودی محیط زیست منطقه شده است.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان با اشاره به اینکه، با برنامه ریزی و همکاری با سازمان منابع طبیعی می توان از اتلاف هزینه و انرژِی و نابودی محیط زیست در استان جلوگیری کرد افزود: توسعه فضای سبز در خوزستان نیازمند پیگیری مسئولان و مردم جامعه است.



وی گفت: تحقیقات علمی ثابت کرده است که بیش از 90 درصد ریزگردها از کشور های همسایه وارد استان می شود به همین منظور سازمان منابع طبیعی می تواند با استفاده از تحهیزات ذرات معلق هوا را که در افق های پایین هستند از بین ببرد اما متاسفانه ذرات معلق در افق های بالاتر را نمی توان از بین برد در همین راستا در کنار پیکیری های این سازمان سایر سازمان های مربوطه نیز در سطح کشور باید در این زمینه همکاری داشته باشند.



