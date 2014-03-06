به گزارش خبرنگار مهر، مدیر موزه تاریخ پزشکی کشور ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح این محل، گفت: این مرکز علاوه بر موزه تاریخ پزشکی مرکز اسناد مطالعات علمی و فرهنگی نیز است.

عبدالعلی محقق زاده تصریح کرد: این مکان متعلق به شاعر بزرگ نورانی وصال بوده که با همت خانواده او در اختیار علوم پزشکی شیراز قرار گفته است.

وی افزود: این مکان دارای بخش های مختلفی است که برای اهل فرهنگ و هنر در نظر گرفته شده و همچنین تاریخ پزشکی ایران نیز در آن ارائه شده است.

مدیر موزه تاریخ پزشکی کشور یادآور شد: این محل دارای کتابخانه ای با چهار هزار جلد کتاب در مباحث فرهنگ و ادب مربوط به شخص نورانی وصال است.

محقق زاده تصریح کرد: بخشی از این محل به تاریخ و تمدن اختصاص داده شده و مکانی دیگری با تصویری بسیار زیبا از واقعه عاشورا برای اهالی حکمت و ادب است.