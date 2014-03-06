توزیع بیش از 15 هزار نهال رایگان در آبادان

امیر حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از کناکارپوس، نارنج، توت سیاه، شاه پسند، شیشه شور، ختمی و گل رز به عنوان انواع نهالهای در حال توزیع نام برد.



وی افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده نهالها به طور متناوب و در روزها و محل ها مشخص که پیشتر نیز به مردم اطلاع رسانی شده است، توزیع می شود.



حکیمی در خصوص زمان و محل توزیع نهالها اظهار کرد: در روز پنجشنبه پانزدهم اسفند ماه در ساعت 10 صبح در محل سازمان پارک ها و فضای سبز واقع در کوی طالقانی (سیکلین سابق) فرعی مقابل اداره پست مرکزی، بلوار مرحوم دهداری جنب اداره تربیت بدنی، پارک شقایق واقع در ایستگاه 12 جنب زیارتگاه سید عباس و پارک باغ بهشت واقع در 40متری ذوالفقاری توزیع می شود.



وی تصریح کرد: روز جمعه شانزدهم اسفند ماه نیز در برنامه کاشت نهال با مشارکت دانش آموزان مدارس و گروهی از شهروندان در محل پارک دوم مهر در بلوار دوم مهر در ساعت 9 صبح انجام می شود ضمن آنکه درمحل مصلی نماز جمعه نیز کار توزیع نهال رایگان در میان نمازگزاران انجام می شود.



مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری آبادان همچنین از توزیع نهال رایگان در روز دوشنبه و چهارشنبه نوزدهم و بیست و یکم اسفندماه جاری راس ساعت 10صبح در محل سازمان پارک ها و فضای سبز واقع در کوی طالقانی (سیکلین سابق) فرعی مقابل اداره پست مرکزی، بلوار مرحوم دهداری جنب اداره تربیت بدنی، پارک شقایق، ایستگاه 12 جنب زیارتگاه سید عباس و پارک باغ بهشت واقع درچهل متری ذوالفقاری خبر داد.



حکیمی یادآور شد: همچنین بروشور درختکاری حاوی مطالب آموزشی نحوه کاشت و نگهداری نهال که توسط روابط عمومی و سازمان پارک ها تهیه شده در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.



وی با اشاره به اینکه طرح گل کاری فصلی بهاره هر ساله از ابتدای اسفندماه تا پیش از آغاز نوروز انجام می شود، گفت: در هفته درختکاری طرح مذکور در بسترهای فصلی کاری موجود در بوستان ها، میادین و معابر اصلی نیز ادامه دارد.



حکیمی تلاش برای حضور گسترده سازمان های مردمی را از دیگر برنامه های این هفته عنوان کرد و افزود: برخی از شهروندانی که قصد دارند به منظور فرهنگ سازی در بحث نظافت و بهداشت عمومی در حرکتی نمادین روز جمعه هفته جاری با حضور در بوستان معلم به پاکسازی محل بپردازند که از این بابت از آنان قدردانی می کنم.



وی با اشاره به اینکه حفظ و نگهداری نهالها مهمتر از کاشت آنها است، اظهار کرد: مردم باید خود را صاحب فضای سبز بدانند و با حفظ و نگهداری آن یاری رسان ما باشند.



حکیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مجوز استخدام نیروی کار را نداریم، تصریح کرد: در صددیم تا با برون سپاری بخشی از کارها به ویژه در بخش حفظ و نگهداری و آبیاری آن را به بخش خصوصی واگذار کنیم.