به گزارش خبرنگار مهر، شهردار آبادان پیش از ظهر امروز در این مراسم گفت: طبق برنامه ریزی و جدول زمان بندی شده در روزهای 15، 16، 19 و 21 اسفند ماه جاری 25 هزار نهال رایگان در مناطق مختلف شهر توزیع می شود.



محمود رضا شیرازی افزود: توسعه فضای سبز برای شهر آبادان که صاحب صنایع آلاینده ای که در دل شهر قرار گرفته اند بسیار حائر اهمیت است.



وی اظهار کرد: وظیفه داریم تا نسبت به توسعه فضای سبز وکاهش آلایندگی های ناشی از این صنایع به ویژه پالایشگاه تلاشهای زیادی را در جهت کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز انجام دهیم.



شیرازی تصریح کرد: در زمان حاضر سرانه فضای سبز در آبادان 11 متر مربع است که هفت متر مربع آن مربوط به بخش شهری چهار متر مربع نیز مربوط به مناطق شرکتی است.



شهردار آبادان با بیان اینکه استاندار سرانه فضای سبز 12 متر مربع است، یادآور شد: در تلاشیم تا سرانه فضای سبز در آبادان را افزایش داده تا به سرانه استاندارد برسیم.



شیرازی با اشاره به اینکه برنامه مفصلی جهت افتتاح پروژه های عمرانی و خدماتی آبادان داریم، گفت: به دلیل حجم بالای پروژه ها در سطح مناطق سه گانه قرار شد تا پروژه ها به صورت منطقه ای افتتاح و مورد استفاده قرار گیرند.



وی افزود: برای سال آینده نیز در دو زمان مبارک یکی میلاد فاطمه زهرا(س) و دیگری در روز میلاد امام علی(ع) برنامه هایی برای افتتاح پروژه هایمان داریم.



شهردار آبادان با بیان اینکه برای استقبال از نوروز نیز تلاشهای فراوانی از سوی فرزندان خود در حوزه شهرداری را شاهد هستید، اظهار کرد: در زمان حاضر در آبادان یک انقلاب و یک حجمه به سمت کارها صورت گرفته و لحظه به لحظه به سمت زیبا سازی شهر به پیش می رود.



شیرازی با قدردانی از تمامی کسانی که در این عرصه فعالیت دارند تصریح کرد: برای استقبال از میهمانان نوروزی آمادگی کاملی داریم.

