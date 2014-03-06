به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسين فنايي در بيست و دومين اجلاس سراسري خانه‌هاي صنعت و يازدهمين همايش توليد ملي افتخار ملي اظهار داشت: با توجه به اينكه استان يزد معدن خيز است و در سطح كشور نيز معادن زيادي براي بهره برداري وجود دارد اما متاسفانه عوارض خام فروشي در كشور كمتر از عوارض توليد است كه اين به ضرر كشور است.

وي ادامه داد: سنگ آهن را صادر می کنیم و از سويي سنگ آهن فرآوری شده يا همان فولاد و آهن را با قيمتي چند برابر به کشور وارد می کنیم که اثر خام فروشی معادن در این مرحله ديده می شود.

عوارض سنگ آهن خام بيش از كنستانتره است

اين فعال اقتصادي با اشاره به تصويب عوارض براي خام‌فروشي و توليد برداشت‌ هاي معدني گفت: متاسفانه سنگ‌آهن خام عوارضي بيشتر از كنستانتره دارد كه بايد مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرد.

خزانه دار خانه صنعت ايران بيان داشت: اين موضوع در دنيا رابطه معكوس دارد و هر اندازه كه سنگ آهن فراوري شده داشته باشند عوارض كمتري پرداخت مي كنند كه به اين صورت جلوگيري از خام فروشي شده روند توليد و ارزش افزوده در داخل كشور بيشتر مي شود.

مصوبه افزايش حقوق دولتي معادن نگران كننده است

وي در بخشي از سخنان خود مصوبه اخير پيرامون فعاليت معادن و افزايش حقوق دولتي معادن را يادآور شد و عنوان كرد: اين موضوع نگراني صاحبان و فعالان عرصه اقتصادي را برانگيخته كه لازم است در اين روزهاي پاياني سال اين مهم نيز بررسي و چاره انديشي شود.

فنايي ادامه داد: اين موضوع شوكي را به فعالان اين عرصه وارد كرده كه در پايان سال جاري دستورالعملي براي اجراي آن در سال آينده ابلاغ شده تا بر اساس آن حقوق دولتي بهره‌برداري از معادن افزايش يابد.

وي خواستار رسيدگي هرچه سريعتر اين موضوع در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شد و عنوان كرد: يزد شهري معدن خيز است اما همه معادن به يك نسبت اشتغال و درآمد ندارند.

اين فعال اقتصادي در بخشي از سخنان خود طرح مسئله اقتصاد مقاومتي و ابلاغيه 24 بندي مقام معظم رهبري را يادآور شد و گفت: اين موضوع ارتباط موثري با حوزه توليد و تجارت دارد.

استفاده بهيته از امكانات و شرايط، اقتصاد را مقاومتي مي‌كند

وي ادامه داد: اقتصاد مقاومتي به معناي استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود و سرمايه‌ها برای رسیدن به حداکثر کارایی و رفع نیازمندی‌ها در جامعه است و هر برداشت ديگري از آن اشتباه و بيراه است.

خزانه دار خانه صنعت ايران افزود: مسئله اقتصاد و صنعت و توليد موضوعي نيست كه بتوان با اظهار نظر گروهي و احساسي و نظرات شخصي در مورد آن حرف زد و يا تصميم گرفت بلكه بايد پذيرفت كه بايد با زبان رياضي در مورد آن سخن گفت.

اين فعال اقتصادي اضافه كرد: در صورتي مي توانيم به نتيجه دلخواه در موضوع اقتصاد مقاومتي برسيم كه از سرمايه‌ها، امكانات و لوازمي كه در اختيار داريم با برنامه و هدفمند استفاده شود.

در نظر گرفتن مشوق‌هاي توليد و تجارت

رئيس اتاق بازرگاني يزد هم در اين همايش خواستار در نظر گرفتن مشوق‌هاي توليد و تجارت در عرصه اقتصادي كشور شد.

محمدرضا قمي اظهار داشت: گرچه انتظار مي‌رود مشكلات واحدها در عرصه توليد و تجارت حل شود اما بسياري از واحدهاي تجاري و اقتصادي در اين عرصه تمامي تعهدات و وظايف خود را به موقع انجام داده‌اند كه لازم است مشوق‌هايي براي اين گروه در نظر گرفته شود.

وضعيت واحدها در دولت تدبير روبه بهبودي است

وي عنوان كرد: اين موضوع در گذشته مورد بي‌توجهي قرار گرفته اما اكنون به مدد دولت تدبير و اميد مي‌بينيم كه وضعيت واحدها روبه بهبودي است.

اين فعال اقتصادي از تشكل‌هاي خصوصي به عنوان بازوان توانمد اقتصادي وزارتخانه ياد كرد و بيان داشت: برابر اصل 44 قانون اساسي و قانون بهبود محيط كسب و كار كه در مورد گسترش توليد و اشتغال است مي‌توان از مباحث مشاوره‌اي تشكل‌ها استفاده كرد.