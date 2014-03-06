دومین دوره از طرح تربیت حافظان قرآن کریم در قیدارپایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی باقری ، در مسابقات قرآنی، با اشاره به آثار و برکات قرآن در زندگی بشرافزود: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در راستای اجرای فرامین مقام عظمای ولایت طرح بزرگ حافظان قرآن کریم را شروع کرده که در استان زنجان موفق شده ایم.

وی هدف از اجرای این طرح را درک مفاهیم قرآنی عنوان کرد و گفت: امروز فرزندان و خانواده ها با شرکت در طرح های مختلف حفظ و قرآئت آشنایی بیشتری پیدا کرده اند به طوری که قرآن در متن زندگی مردم وارد شده است.

مدیر کل اوقاف استان زنجان، با قدردانی از واحد فرهنگی اوقاف و امور خیریه خدابنده گفت: هر ساله بیش از 5 هزار نفر در بخشها و شهرهای این شهرستان در مسابقات قرآنی شرکت می کنند.

حجت الاسلام باقری افزود: سالانه حدود 50 طرح فرهنگی و مذهبی در جوار بقاع متبرکه و امامزادههای استان برگزار میشود.

وی، با اشاره به اینکه طرحهای اجرایی اداره کل اوقاف به صورت مناسبتی در طول سال اجرایی میشود، اظهارداشت: یکی از این طرحهای مناسبتی آرامش بهاری است که چند روز قبل از آغاز سال نو این طرح اجرا میشود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با بیان اینکه طرح آرامش بهاری با هدف استفاده از ظرفیتهای فرهنگی بقاع متبرکه و تبدیل آنها به قطب فرهنگی در جوار امامزادگان و بقاع متبرکه استان اجرایی میشود، گفت: ارتقای سطح فرهنگی و همچنین بالا بردن سطح معارف اسلامی و ارائه تسهیلات لازم برای مسافران نوروزی از اهداف اجرای طرح آرامش بهاری است.

حجت الاسلام باقری با بیان اینکه امسال اجرای طرح آرامش بهاری از 28 اسفند ماه در جوار بقاع متبرکه استان صورت میگیرد، افزود: با برنامه ریزیهای انجام شده اجرای این طرح تا 15 فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.

محمدی افزود: در سال 91 سهمیه اوقاف و امور خیریه خدابنده 850 نفر و در سال 92 نیز یک هزار و 150 نفر بود که در همین راستا ما بیش از یکصد مربی قرار داریم که با پرداخت حق الزحمه در روستاها و شهرها این کارها را انجام می دهند.

وی، به فعالیت های فرهنگی این اداره در ایام و مناسبتهای مختلف اشاره کرد و گفت: در روزهای پایانی سال 92 قرار داریم سالی که مردم عزیز ما با حضور با شکوه خود در پای صندوق های رأی در انتخابات ریاست جمهوری و راهپیمایی 22 بهمن حماسه سیاسی خلق کرده و مشت محکمی بر دهان یاوه گویان خواهد بود.