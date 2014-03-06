به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام "اذن‌الله خدایی" در دیدار با کارکنان دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان، با اشاره به جایگاه کانون‌های فرهنگی و هنری در اشاعه فرهنگ دینی در جامعه، افزود: کانون‌های مساجد در کنار دیگر مراکز فرهنگی و هنری گام‌های بلندی در توسعه فرهنگ برداشته است.



وی اقدامات این مراکز فرهنگی را مکمل یکدیگر عنوان کرد و یادآور شد: برخلاف اعتقادات برخی افراد که این فعالیت‌ها موازی‌کاری هستند، اعتقاد داریم این مراکز در تعارض با یکدیگر نیستند.



مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، در ادامه به ضرورت حضور کانون‌های مساجد در توسعه فرهنگ دینی در مساجد اشاره و اظهار کرد: حضور جوانان در فعالیت‌های فرهنگی و هنری در مساجد موجب پیوند جوانان با این اماکن مقدس دینی می‌شود.



حجت‌الاسلام خدایی، ایجاد کتابخانه‌ها در مساجد می‌تواند علاوه بر جذب جوانان در توسعه فرهنگ کتابخوانی نیز موثر باشد.



وی ، از کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد به عنوان یکی از پتانسیل‌های عظیم برای غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان یاد کرد و افزود: کانون‌های مساجد کارهای بزرگی در بالا بردن اعتقادات جوانان انجام داده‌اند.