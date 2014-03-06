به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی مدیح پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم روز درختکاری در بیرجند اظهارکرد: بودجه فضای سبز شهرداری بیرجند در سال آینده 30 درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه سرانه فضای سبز بیرجند 2.5 متر بیشتر از نرم کشوری، بیان کرد: سرانه فضای سبز در کشور 11 متر و در بیرجند 13.5 متر است.

شهردار بیرجند با بیان اینکه در مقوله ایجاد فضای سبز و پارکها اهتمام جدی داریم، تصریح کرد: امسال در راستای توسعه فضای سبز توسط ماموران شهرداری کاشت نهال در منازل شهروندان انجام می شود.

وی بیان کرد: کاشت 10 هزار نهال انار و زیتون در سطح منازل شهروندان بیرجندی کاشته خواهد شد.

مدیح بیان داشت: در راستای صرفه جویی در مصرف آب 20 درصد فضای سبز بیرجند به شیوه آبیاری قطره ای آبیاری می شود.

شهردار بیرجند از ساماندهی و بهسازی10 میدان شهر توسط سازمان پارک‌های شهرداری خبر داد و گفت: فاز دوم دریاچه مصنوعی هفته آینده کلنگ زنی می ‌شود و تا پایان فرودین ماه به بهره‌ برداری می ‌رسد.