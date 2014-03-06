به گزارش خبرنگار مهر، امید حاجتی صبح پنجشنبه در مراسم ویژه روز درختکاری عنوان کرد: برای حفظ و نگهداری محیط زیست باید از ظرفیت های مردمی و نیروهای داوطلب در استان بهره بگیریم.



وی افزود: بسیاری از صنایع و شرکت های بزرگ در خوزستان در مسئله آلودگی هوا نقش فراوانی را ایفا می کنند و خسارت های فراوانی هم به محیط زیست وارد می کنند.



معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان تصریح کرد: در راستای جلوگیری از این مسئله استانداری خوزستان یک کارگروه به منظور بررسی مشکلات محیط زیست و اشتغال جوانان با حضور صنایع و شرکت ها تشکیل خواهد شد.



حاجتی با بیان اینکه، در این کمیته برنامه توسعه اقتصادی خوزستان و نقش این شرکت ها و صنایع در این زمینه مشخص خواهد شد، اظهار کرد: به طور حتم در این کمیته توجه ویژه ای به مسائل محیط زیست می شود.



وی همچنین با اشاره به بودجه سال آینده استان تصریح کرد: هر چند که بودجه تصویب شده برای سال آینده حق مردم خوزستان نبوده اما با هماهنگی های که با مجمع نمایندگان استان صورت گرفته توانستیم رشد غیر واقعی در آمدهای سال آینده را واقعی کنیم تا فشار کمتری به اقشار مختلف جامعه در سال آینده وارد شود.



معاون برنامه ریزی استاندار خوزستان افزود: امیدوار هستیم تا با برنامه ریزی و مشارکت دستگاه های اجرایی بتوانیم گام های موثری در راستای ارتقا شاخص های توسعه استان برداریم.



حجت الاسلام سید ابوالحسن حسن زاده نیز در این مراسم عنوان کرد: برای ارائه یک برنامه موفق در راستای حفظ و توسعه محیط زیست نیازمند توجه به سه موضوع مهم فرهنگسازی، علم و قانون هستیم.



امام جمعه موقت اهواز افزود: در احادیث دینی توجه به فضای سبز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است به همین دلیل ما باید فرهنگ توجه به محیط زیست را د رجامعه نهادینه کنیم.



وی با بیان اینکه در جامعه اسلامی باید نگه داری و حفظ محیط زیست به صورت یک قانون باشد، اظهار کرد: ما می توانیم برای توسعه در این بخش از دانش روز دنیا و کشورهای دیگر بهره ببریم.

