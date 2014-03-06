كشف 510 كيلوگرم مواد مخدر در فارس/ دستگیری سارق داروخانه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد اسماعيل مصري در تشريح اين خبر گفت: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان هاي "فسا" ، "آباده" و ماموران يگان امدادشيرازدر 48 ساعت گذشته چند محموله مواد مخدر را در اين شهرستان ها شناسايي كردند.

وي ادامه داد: پس از توقيف اين محموله هاي مواد مخدر و در مجموع 510 كيلوگرم مواد مخدر شامل 507 كيلو ترياك و 3 كيلو هرويين كشف شد.

سرهنگ مصري با بيان اينكه در اين رابطه 6 قاچاقچي مواد مخدر دستگير شد تصريح كرد: 3 دستگاه خودرو سبك و سنگين و 8 دستگاه تلفن همراه متعلق به قاچاقچيان نيز توقيف شد.

كشف محموله قاچاق شش ميلياردي در لارستان

فرمانده انتظامي شهرستان لارستان استان فارس از كشف محموله بزرگ كالاي قاچاق شش ميلياردي در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسين خليفه با اعلام اين خبر گفت: ماموران پليس آگاهي اين فرماندهي مطلع شدند انباري بزرگ محل دپو كالاي قاچاق توسط افراد سود جو در لارستان است.

وي ادامه داد: بلافاصله ماموران به محل مورد نظر اعزام و مشخص شد كه يك كاميون حامل برنج بوده و در زيرآن اقلام قاچاقي از قبيل 15 هزار و 75 كيلو مغز بادام خارجي، 37 هزار و 440 قوطي آب ميوه خارجي، 500 كيلو زنجبيل و 40 هزار عدد نارگيل خارجي كشف شد.

سرهنگ خليفه با بيان اينكه ارزش ريالي كالاهاي كشف شده شش ميليارد ريال برآورد شده است گفت: در اين رابطه شش نفر دستگير و به مقامات قضايي تحويل داده شدند.

دستگیری سارق وكشف اموال مسروقه در " آباده"

با تلاش ماموران انتظامي شهرستان "آباده" استان فارس فرد سارق در اين شهرستان و اموال مسروقه از وي كشف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان آباده با اعلام اين خبر گفت: ماموران کلانتری مرکزی شهرستان مطلع شدند شخصی در حال فروش اموال مسروقه در يكي از خيابان هاي شهر است.

سرهنگ غلامرضا هاشمي افزود: بلافاصله مأموران به محل مورد نظر عزیمت و مشاهده كردند فرد سارق یک بسته حاوی وسایلی از قبیل : 20 دستگاه دریل برقی، اره برقی برشی ، پیچ گوشتی برقی ، یک عدد گریس پمپ ، چهار عدد گیره درب، یک عدد آچار لوله ،یک عدد انبر دست ،دوعدد آچار تخت به همراه دارد.

وي بيان كرد: اين فرد به محض مشاهده ماموران قصد متواري شدن داشت كه با سرعت عمل ماموران دستگیر و به همراه اموال كشف شده انتقال داده شد.

سرهنگ هاشمي افزود: در اين رابطه صاحب اموال كشف شده شناسايي و موضوع تحت پيگيري است.

سارقان منزل در اقليد دستگير شدند

با تلاش ماموران انتظامي شهرستان "اقليد" استان فارس سارقان منزل دستگير و طلاهاي مسروقه به ارزش 350 ميليون ريال از آنان كشف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان "اقليد" ضمن اعلام اين خبر گفت: در پي اعلام شكايت ازسوي فردي مبني بر سرقت از منزلش، بلافاصله ماموران پليس آگاهي شهرستان به محل وقوع سرقت اعزام شدند.

سرهنگ محمد حسين اسكندري ادامه داد: پس از انجام كارهاي اطلاعاتي و شگردهاي پليسي، ماموران در اين رابطه سه نفر را شناسايي و دستگير كردند.

وي افزود: در بازرسي از مخفيگاه سارقان، طلاجات مسروقه به ارزش 350 ميليون ريال و همچنين مبلغ 27 ميليون ريال وجه نقد كشف شد.

سرهنگ اسكندري گفت: تحقيقات بيشتر در اين خصوص همچنان ادامه دارد.

سارق داروخانه در دام پليس " سپيدان"

با تلاش ماموران انتظامي شهرستان سپيدان استان فارس سارق داروخانه شناسايي و دستگير شد.

فرمانده انتظامي شهرستان سپيدان با اعلام اين خبر گفت: در پي اعلام خبري مبني بر وقوع يك فقره سرقت از دارروخانه اي در سطح شهر، بلافاصله ماموران براي بررسي موضوع اعزام شدند.

سرهنگ سلطان محمدي ادامه داد: مسئول داروخانه با مراجعه به ماموران اعلام كرد كه شب گذشته سارق يا سارقين وارد داروخانه شده و مقاديري داروي كمياب ومبلغ 5پنج ميليون و 600 هزار ريال وجه نقد را به سرقت برده اند.

وي افزود: بلافاصله كارهاي تحقيقاتي پليس آغاز و در اين رابطه فردي به نام "د- د" شناسايي و در يك عمليات غافلگيرانه در منزلش دستگير شد.

سرهنگ محمدي بيان كرد: مقداري وجه نقد به سرقت رفته از سارق كشف و تحقيقات بيشتر همچنان ادامه دارد.

كشف كالاي قاچاق 450 میلیون ريالي در مهر

ماموران انتظامي شهرستان "مهر" استان فارس دو دستگاه خودروي حامل كالاي قاچاق 450میلیون ريالي را توقيف کردند.

فرمانده انتظامي ضمن اعلام اين خبر گفت: ماموران یگان امداد هنگام گشت زني در سطح حوزه استحفاظي به دو دستگاه خودرو سواری پژو405 ونیسان سایپا مظنون شدند.

سرهنگ مسعود ظهرابي افزود: پس از متوقف کردن خودرو ها در بازرسي از خودرو نیسان سایپا تعداد6 دستگاه فتوکپی صنعتی واز خودرو پژو 405 تعداد يك هزار و 760 قلم انواع لوازم آرایشی وبهداشتی كشف شد.

وي با بيان اينكه ارزش ريالي كالاهاي كشف شده 450میلیون ريال برآورد شده، افزود: در اين رابطه دو نفر دستگير و تحويل مراجع قضايي شد.

كشف 362 رأس احشام قاچاق در ني ريز

ماموران انتظامي شهرستان ني ريز استان فارس با توقيف دو دستگاه كاميون 362 رأس احشام قاچاق كشف كردند.

فرمانده انتظامي شهرستان "ني ريز" استان فارس با اعلام اين خبر گفت: ماموران پاسگاه انتظامي "تنگ حنا" اين فرماندهي هنگام كنترل خودروهاي عبوري به دو دستگاه كاميون مظنون و آنها را متوقف كردند.

سرهنگ عزيز برزگر ادامه داد: در بازرسي از اين خودروها تعداد 362 رأس احشام قاچاق كشف و در اين رابطه دو نفر دستگير و تحويل مراجع قضايي شدند.