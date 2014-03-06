به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی صبح پنجشنبه در آئین روز درختکاری که در شرکت صنعتی ذوب فلزات فجر سمنان برگزار شد ضمن بیان اینکه صنعت برای از بین بردن طبیعت نیامده است اظهار داشت: صنعت باید با محیط زیست و طبیعت همراه باشد.

وی با اشاره به این مطلب که صنعتگران نقش به سزایی را در ارتقای فضای سبز و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست دارند عنوان کرد: صنعت باید به استقبال محیط زیست و منابع طبیعی برود.

استاندار سمنان با تاکید بر اینکه مردم مسئولیت سنگینی را در زمینه درختکاری و فضای سبز بر عهده دارند گفت: حرکت جهادی مردم برای حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی ضروری است.

وکیلی تصریح کرد: حفاظت از منابع طبیعی امروز نیاز به ورود جهاد گونه دارد تا عرصه های طبیعی برای نسل آینده حفظ و ماندگار شود.

وی با اشاره به این مطلب که باید عرصه های طبیعی را برای نسل های آینده حفظ کنیم اظهار داشت: مردم با حفظ منابع طبیعی و محیط زیست فرصت زندگی را برای آیندگان فراهم می کنند.

استاندار سمنان تصریح کرد: با آسیب رساندن به عرصه های منابع طبیعی و محیط زیست آینده فرزندان به خطر می افتد.

وکیلی در خاتمه از کاشت سه هزار اصله نهال به یاد سه هزار شهید استان سمنان خبر داد و خاطرنشان کرد: کنگره سرداران و سه هزار شهید این استان در فضایی که این درختان غرس می شود برگزار شود.

در این مراسم که با حضور معاونان سیاسی امنیتی و عمرانی استانداری سمنان و جمعی از مدیران کل و مسئولان استان سمنان برگزار شد ،استاندار سمنان یک اصله نهال در محوطه کارخانه ذوب فلزات فجر سمنان غرس کرد.