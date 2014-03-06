رحمان علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نزدیکی به ایام پایان سال و افزایش درخواستهای مردمی برای دریافت پول نقد از شعب بانک و دستگاه های خودپرداز فرمانداری برنامه های بسیاری برای نظارت ویژه بر عملکرد بانکها در این ایام در نظر گرفته است.



وی افزود: نظام بانکی کشور که در پایان سال با بالاترین میزان تراکنشهای بانکی مواجه می شود، روزهای حساس و سختی را خواهد داشت از بانکها درخواست می شود که اقدامات اساسی و مورد نیاز را برای عبور از این روزهای پر کار تدارک ببینند.

این مسئول عنوان کرد: شهرستان قدس دارای شعبه های بانک مورد نیاز جمعیت است و به همان نسبت هم دستگاه های خودپرداز در نقاط و محله های مختلف شهرستان تعبیه شده و در حال خدمات رسانی به مردم شهر هستند همچنین اغلب واحدهای صنفی، صنعتی، تولیدی و خدماتی مجهز به دستگاه های کارت خوان هستند بهتر است مردم از این امکانات الکترونیکی بانکی در خرید و فروش خود استفاده و از جابه جایی پول نقد تا حد امکان خودداری کنند.



علیزاده ادامه داد: بنا بر اعلام مسئولان بانک مرکزی کشور هیچ کمبود و محدودیتی برای تامین اسکناس پایان سال ندارد و مردم از این بابت هیچگونه نگرانی نداشته باشند، در شهرستان قدس نیز بانکها ملزم شده اند که در هر زمانی از ایام تعطیلات دستگاه های خودپردازشان وجه نقد داشته باشند.



این مسئول یادآور شد: مردم در این ایام اقدام به جابه جایی پول نقد می کنند و در همین راستا بانکها باید مباحث امنیتی را رعایت کرده و اطلاع رسانی کاملی را برای مردم انجام دهند تا هم مسایل امنیتی را رعایت و هم از خدمات الکترونیکی و کارت های اعتباری استفاده کنند.



علیزاده گفت: فرمانداری نیز با همکاری نیروی انتظامی اقدام به نصب بنرهای هشدار دهنده و دارای نکات امنیتی برای حفاظت از افراد و شهروندان از سودجویان احتمالی در تمامی شعب بانکی کرده و از کلیه روسای شعب خواستار همکاری و تعامل با فرمانداری و نیروی انتظامی در این مقوله است.