به گزارش خبرگزاری مهر، علی عیوضی افزود: تولید بیش از ۵۶۴ هزار تن انواع محصولات کشاورزی در سه بخش باغی، زراعی و دامی و دارای حجم مناسبی بوده است.

وی به میزان دقیق تولیدات محصولات کشاورزی شهرستان خدابنده در سال‌جاری اشاره کرد و افزود: در سال‌جاری ۵۶۴ هزار و ۵۳۲ تن انواع محصولات کشاورزی در بخش‌های دام و طیور، زراعت و باغی در شهرستان خدابنده تولید شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خدابنده میزان تولیدات سال‌جاری را یادآور شد و تاکید کرد: با توجه به میزان تولید بیش از ۵۶۴ هزار تنی انواع محصولات کشاورزی در سال‌جاری با کاهش میزان تولید مواجه بودیم؛ این کاهش تولید به دلیل خسارات فصل سرما به باغات و همچنین خشکسالی در مزارع بوده است.

وی عملکرد تولید در بخش‌های مختلف را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: عملکرد تولید در برخی بخشها به دلیل شرایط خاص کاهش یافت و همین موضوع موجب کاهش تولیدات شده است.

عیوضی، به بروز خشکسالی‌های فصلی و تاثیر در عملکرد تولید در مزارع شهرستان خدابنده اشاره کرد و ادامه داد: شهرستان خدابنده در بخش زراعی دارای عملکرد خوب تولیدی است و برخی خشکسالی‌ها در سال‌جاری تاثیر منفی در میزان تولید داشت و بهره‌وری تولید را کاهش داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خدابنده به تحت تاثیر قرار گرفتن میزان تولیدات در شهرستان بزینه‌رود و گرماب اشاره کرد و یادآور شد: در شهرستان گرماب عملاً تولید گندم دچار مشکل شد و تاثیرات منفی بر میزان تولید آن گذاشت همچنین در بزینه‌رود خشکسالی موجب آسیب به مزارع آن شد و تولیدات زراعی را در آن با کاهش قابل توجهی مواجه کرد.

وی به کشت و تولید برخی محصولات در شهرستان خدابنده اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر کشت برخی محصولات در شهرستان خدابنده رایج شده که این موضوع دارای اهمیت است.

عیوضی از رایج شدن کشت سیر در اراضی شهرستان خدابنده خبر داد و خاطرنشان کرد: کشت سیر در منطقه رایج شده و در حال حاضر ۲۵۰ هکتار از اراضی شهرستان به کشت این محصول اختصاص یافته است.

این مسئول همچنین از رایج شدن کشت ذرت علوفه‌ای در خدابنده خبر داد و اظهار کرد: کشت این محصول نیز در شهرستان توسعه یافته است.

وی میزان تولید محصولات کشاورزی را مشروط به شرایط مختلف دانست و تاکید کرد: میزان تولید محصولات با توجه به شرایط مختلفی سنجیده می‌شود. حوادث غیرمترقبه و شرایط جوی از جمله موارد مهم در میزان تولید و عملکرد بخش کشاورزی محسوب می‌شود



