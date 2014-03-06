به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جلسه هماهنگی امور پستی با حضور محمود خلیلی مدیرکل پست استان تهران، عباس ملکوتی خواه فرماندار پیشوا و مسئولین شهرستان در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

محمود خلیلی در این نشست با اشاره به اهمیت پست در گسترش ارتباطات اظهار داشت: شرکت پست جمهوری اسلامی ایران حرکت به سوی استفاده و برخورداری از فناوری‌ های روز و ارائه خدمات متنوع الکترونیکی را از اهداف مهم خود تلقی کرده است.

مدیرکل پست استان تهران افزود: گسترش خدماتی چون بازار الکترونیک پست و توسعه دفاتر روستایی از اقدامات موثر دیگری است که برای ارتقای سطح خدمات، رضایت و رفاه عمومی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: شبکه پست کشور بر این باور است که ‌باید با بسترسازی مناسب، به موازات خدمات سنتی خود در آینده‌ نزدیک، تسهیلات لازم برای بهره‌گیری از خدمات جدید مبتنی بر فناوری‌های نوین را پایه ‌ریزی و از این ‌طریق از یک سو بقا و تداوم خود را تضمین و از سوی دیگر در مسیر توسعه اقتصادی گام بردارد.

خلیلی اضافه کرد: امروز نقش و جایگاه پست به عنوان یک نهاد مهم ارتباطی در توسعه و حتی یک نیاز مقدم بر توسعه برای تسهیل و سرعت در انجام امور، تأمین نیازهای اجتماعی، افزایش بهره وری و حفظ محیط زیست، جدی و حیاتی است.

این مسئول عنوان کرد: نقش پست در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را هم نمی توان نادیده گرفت چرا که با اجرایی شدن این قانون و تغییر در هزینه های مصرف بنزین و گازوییل و افزایش هزینه تعمیرات وسایط نقلیه، پست می تواند با ایجاد بازارهای مجازی و خریدهای اینترنتی از رفت و آمدهای بیهوده مردم در خیابان های شهرهای بزرگ جلوگیری کرده و همانند کشور های پیشرفته جهان خریدهای مورد نیاز مردم را در درب منازل تحویل دهد.

عباس ملکوتی خواه نیز در این جلسه با اشاره به جایگاه پست اظهار داشت: از قابلیتهای عظیم این شبکه ارتباطی در نظام ارتباطی جامعه و کاهش ترافیک وآلودگی محیط زیست، صرفه جویی در زمان، سوخت و همچنین رشد و ارتقاء فرهنگ در جامعه است.

فرماندار پیشوا افزود: همگام سازی آدرس ها و پلاک پستی معابر شهر قطعاً در خدمات رسانی به مردم موثر خواهد بود که این باید توسط شهرداری صورت گیرد تا ادارات دیگر بتوانند با توجه به زیر ساخت ها ارائه خدمات مطلوب ارائه نمایند تا رضایت مندی بیش از پیش تامین شود.

وی ادامه داد: ارتباط پستی، شبکه ارتباطی عمومی و گسترده ای است که با مناسب ترین قیمتها جابه جا کننده هرگونه مرسولات پستی اعم از نامه، کالا در اوزان و ابعاد مختلف در سطح ملی و بین المللی است که نقش مهم و اساسی در توسعه امور فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به عهده دارد.

این مسئول پست را از گردونه‌های اصلی و مهم لوازم ارتباطی برشمرد و گفت: پست یکی از مطمئن‌ترین راه‌های ارتباطی است که علاوه بر حجم کار و ضرورت زمان، در عین حال سرعت عمل، کیفیت و امنیت در اجرا را سرلوحه کار خود قرار می‌دهد.

در ادامه این جلسه مسئولین شهرداری و شورای شهر پیشوا با اعلام آمادگی خود در به روز رسانی آدرس ها و اقدامات صورت گرفته گزارشی ارائه کرد و فعالیت نصب پلاک و نامگذاری در این خصوص در کمیته نامگذاری مطرح و ظرف چند روز آینده تشکیل خواهد شد و عضویت اداره پست در این کمیته که قطعا راه گشا خواهد بود.

در پایان تفاهم نامه ای بین اداره منطقه 18 پستی و شهرداری تنظیم شد که طی شش ماه نیمه اول سال 93 تکمیل نصب پلاکها و کدپستی صورت گیرد.