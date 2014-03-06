به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش باقری که صبح امروز پنجشنبه با مهار وزنه‌های 121 کیلوگرم در یکضرب و 153 کیلوگرم در دوضرب، با حدنصاب مجموع 274 کیلوگرم در صدر گروه B دسته 62 کیلوگرم ایستاده بود، با همین حدنصاب در پایان رقابتهای گروه A که در تایلند برگزار شد عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورد.



باقری در حرکت یکضرب بعد از نمایندگان چین، تایلند و قزاقستان که به ترتیب 125، 123 و 122 کیلوگرم را مهار کرده بودند، در رده چهارم ایستاد اما در دوضرب با حدنصاب 153 کیلوگرم بالاتر از همه آنها قرار گرفت تا ضمن کسب مدال طلای این حرکت، مدال طلای مجموع را نیز به دست بیاورد.



جدی‌ترین رقبای باقری، شو ئین شیه از تایلند و میخائیل ماکیف از قزاقستان بودند که در دوضرب به ترتیب وزنه‌های 151 و 150 کیلوگرم را مهار کردند و هر دو با حدنصاب مجموع 271 کیلوگرم به کار خود خاتمه دادند. باقری با این قهرمانی 78 امتیاز تیمی برای ایران به دست آورد تا جمع امتیازات کشورمان با احتساب 63 امتیازی که مهدی فروتن به دست آورد به 141 برسد.



باقری سال 2013 در دسته 62 کیلوگرم رقابتهای وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان اسیا شرکت کرد و با مهار وزنه‌های 97 کیلوگرم در یکضرب و 123 کیلوگرم در دوضرب، با حدنصاب مجموع 220 کیلوگرم عنوان هشتم آسیا را به دست آورده بود.



رده‌بندی نفرات برتر دسته 69 کیلوگرم رقابتهای وزنه برداری قهرمانی نوجوانان آسیا به شرح است:

1- کیانوش باقری(ایران): یکضرب 121 کیلوگرم، دوضرب 153 کیلوگرم، مجموع 274 کیلوگرم

2- میخایل ماکیف(قزاقستان): یکضرب 122 کیلوگرم، دوضرب 149 کیلوگرم، مجموع 271 کیلوگرم

3- شو ئین شیه (تایلند): یکضرب 120 کیلوگرم، دوضرب 151 کیلوگرم، مجموع 271 کیلوگرم





