به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز در حاشیه سفر یک روزه حجت الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور به شهرستان ملارد نشست هم اندیشی و تبیین سیاست های دولت با حضور مسئولان و روسای ادارات این شهرستان برگزار شد.

حجت الاسلام انصاری در حاشیه این نشست با اشاره به سخنان مسئولان شهرستان ملارد عنوان کرد: سرعت رشد و توسعه فیزیکی و جمعیتی شهرستانهای حاشیه کلانشهر تهران بسیار شتابان تر از زیرساخت مورد نیاز بود برخلاف شهرستانهای دیگر کشور که با مسئله مهاجرت جمعیت مواجه هستند شهرستانهای تهران مهاجرپذیرند و این مسائل و مشکلات در شهرستانهای تازه تاسیس بیشتر است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به فقدان بیمارستان در ملارد اظهار داشت: نبود حتی یک تخت بیمارستانی در شهرستانی با 450 هزار نفر جمعیت قابل قبول نیست. مشکل بیمارستان ملارد به اطلاع رئیس جمهور رسیده و پیگیری این موضوع در دستور کار قرار دارد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور نوید داد اعتبارات نسبتا مطلوبی از محل هدفمندی یارانه ها در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار گرفته است که امیدواریم بتواند تحولی مثبت در حوزه بهداشت کشور ایجاد کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت مسائل فرهنگی در شهرستانهای حاشیه پایتخت اشاره کرد و گفت: به دلیل وجود تنوع قومی، ترکیب جمعیتی و زبان جمعیت این شهرستانهای مهاجرپذیر مسائل فرهنگی از اولویت ویژه ای برخوردار است و باید با تهیه سند فرهنگی جامع زیربناهای فرهنگی مورد نیاز در این مناطق ایجاد شود.

حجت الاسلام انصاری در زمینه بودجه های استان تهران اظهار داشت: متاسفانه در سنوات گذشته به دلیل توسعه بی رویه بودجه های جاری کشور هزینه های جاری به طور فزاینده افزایش یافت و به موازات آن بودج های عمرانی دچار کاهش شد.

وی گفت: قبول داریم شهرستانهای تهران دچار عدم توازن بودجه ای هستند و مسائل و مشکلات در این مناطق بسیار زیاد است اما امیدواریم با صدور احکامی ، بودجه 93 این نابرابری ها جبران شود.

حجت الاسلام حسین حسینی نوری امام جمعه شهرستان ملارد هم در این حاشیه این مراسم ضمن ارائه گزارش پیرامون فضای فرهنگی این شهرستان اظهار داشت: زیرساخت های فرهنگی ملارد با جمعیت 450 هزار نفری که در آینده نزدیک با افتتاح مسکن مهر به 600 هزار نفر خواهد رسید، تناسب ندارد و به دلیل وجود جمعیت مهاجر و تنوع قومی و خرده فرهنگها مشکلات فرهنگی بسیاری در این منطقه وجود دارد.

این مسئول از نبود بیمارستان، کمبود فرهنگسرای کتابخانه در ملارد گلایه کرد و افزود: در این شهرستان تنها 75 مسجد وجود دارد و شهر ملارد و بخش صفادشت برغم برخورداری از پایگاه نماز جمعه فاقد مصلی هستند.

وی یادآور شد: سرانه ورزشی شهرستان ملارد نیز در حدود 16 سانتیمتر و بسیار کمتر از میزان استاندار است.

حسینی نوری ادامه داد: شهرستانهای شهریار، قدس، ملارد با بیش از 1.5 میلیون نفر جمعیت تنها یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند که با توجه به آمار جمعیتی هرکدام از این شهرستانها می توانند نماینده ای مستقل داشته باشند لذا خواستار توجه بیشتر مسئولین کشوری به این امر هستیم.

در ادامه داوود کرمی فرماندار ملارد نیز طی سخنانی سال آتی را به لحاظ اقتصادی حساس توصیف کرد و اظهار داشت: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و طرح اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبری مطرح شد نیازمند همدلی و تعامل هر چه بیشتر مسئولان است تا از این مرحله حساس نیز به نحو مطلوبی مدیریت شود.