به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اين احكام، اسماعيل تاجي به عنوان سرپرست فرمانداري مراوه تپه ، الياس هيوه چي به عنوان سرپرست فرمانداري آق قلا و احمد تجري مفرد به عنوان سرپرست فرمانداري علي آباد كتول منصوب شدند .

همچنين دو فرماندارديگر محمد حميدي به عنوان سرپرست فرمانداري گنبدكاووس و علي اصغر ميرزايي به عنوان سرپرست فرمانداري بندرگز معرفي شدند.

در احكام اين پنج سرپرست فرماندار آمده است :

با توجه به تجربه ، تعهد و تخصص جنابعالي به موجب اين ابلاغ به سمت سرپرست فرمانداري منصوب مي شويد .

اميد است با اتكال به خداوند متعال در راستاي برنامه هاي دولت تدبير و اميد ، با استفاده از ظرفيت هاي لازم در انجام وظايف محوله با رعايت قانون مداري و اعتدال ، درجهت دستيابي به اهداف متعالي نظام مقدس جمهوري اسلامي موفق و مويد باشيد.

اسماعيل تاجي معاون كنوني فرماندار كلاله و احمد تجري مفرد كارشناس دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري و بخشدار سابق فندرسك در زمان دولت اصلاحات ، محمد حميدي معاون اداره كل دفتر امور فني استانداري ورئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و علي اصغر ميرزايي كارشناس مسئول بازسازي و بازتواني مديريت بحران استان است.