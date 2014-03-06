به گزارش خبرنگار مهر، پرویز تقوی ظهر پنجشنبه در جلسه مشترك با فعالان صنعتي شهرك هاي صنعتي منطقه آزاد انزلي افزود: نظارت گمرك فقط بر توليداتي است كه از مواد اوليه خارجي استفاده مي كنند.

وی اظهارداشت: با توجه به جايگاه حاكميتي قانوني كاراصلي گمرك مشروعيت بخشيدن به عملكرد و روند عمليات تجاري است و حضور گمركات استان در اين منطقه بنا به درخواست سازمان منطقه آزاد انزلي صورت مي گيرد تا تمامي واحدهاي توليدي مستقر از خدمات و معافيت هاي گمرك بهره مند شوند.



مدیرکل گمرک گیلان از رويكرد سازمان منطقه آزاد انزلي براي ايجاد شرايط ارتباط مستقيم گمرك با مديران واحدهاي توليدي قدرداني کرد و گفت: با هدف بهره گيري از مزاياي قانوني استقرار گمرك در شهرك صنعتي انزلي، شركت هايي كه تحت پوشش گمرك هستند مي توانند با تائيد گمرك و سازمان منطقه آزاد انزلي اقدام به معرفي انباري براي نگهداري كالاها و مواد اوليه خود کنند.

سرپرست معاونت اقتصادي و سرمايه گذاري سازمان منطقه آزاد انزلي در اين جلسه با بيان اينكه آشنايي بيشتر واحدهاي توليدي با قوانين گمركي مرتبط با نوع فعاليت خود از جمله دلايل برگزاري اين نشست است، گفت: كاهش بوروكراسي اداري، زمان و هزينه هاي مرتبط با فعاليت هاي گمركي و امكان بهره گيري از مزايا و معافيت هاي قانوني منطقه آزاد انزلي از جمله دلايل استقرار گمرك استان در شهرك صنعتي انزلي است.



سيد ابراهيم سقاييوي از ارائه بسته اطلاع رساني نحوه بهره مندي از قوانين و معافيت هاي گمركي منطقه آزاد انزلي به واحدهاي توليدي خبر داد و افزود: بر اساس ابلاغيه تفويض وزارت صنعت، معدن و تجارت تمامی اختيارات و مسئوليت هاي اين وزارتخانه در محدوده منطقه آزاد انزلي به اين سازمان واگذار شده است.



به گزارش خبرنگار مهر، در اين جلسه مديران سازمان منطقه آزاد انزلي، گمركات استان و رئيس شهرك هاي صنعتي بندر انزلي به سئوالات مديران واحدهاي صنعتي فعال در محدوده منطقه پاسخ دادند.