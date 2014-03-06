به گزارش خبرنگار مهر، علی علیلو ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه چشم دوختن به کشورهای خارجی در جهت توسعه و پیشرفت کشور ، شیوه اشتباهی بوده و ممکن است خسارات جبران ناپذیری به جمهوری اسبلامی ایران وارد کند، اظهار داشت: چشم دوزی به خارج ممکن است باعث گسترش تفکرات لیبیرالیستی در کشور شود که مانع مهمی در راه پیشرفت اقتصاد کشور خواهد بود.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان باید با اتخاذ سیاست های مناسب در این زمینه ، باعث توسعه و پیشرفت کشور شوند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه توجه به نیروها و ظرفیت های داخلی کشور مهمترین عامل پیشرفت و مقابله با هرگونه تحریم و تهدید بیگانگان است، افزود: در خصوص بیانات مقام معظم رهبری که در رابطه با اقتصاد مقاومتی بیان کردند، باید به دو رکن اساسی نیروهای درونی و بیرونی بیش از پیش توجه گردد.

وی با تاکید بر لزوم افزایش کیفیت کالاهای تولیدی در داخل کشور ابراز داشت: باید کیفیت کالاهای تولیدی داخل کشور را به قدری افزایش دهیم که بتوانیم جایگاه خود را در بازارهای جهانی ارتقا دهیم و با این کار ، کشورهای خارجی را به سوی خود جذب کنیم.

علیلو در پایان سخنان خود با تاکید مجدد بر اهمیت بهبود کیفیت تولید داخلی گفت: واردات غیر اصولی به کشور باعث افزایش سطح طبقاتی و گسترش تفکرات لیبیرالیستی می شود که مسئولان باید با اتخاذ سیاست های مناسب در این زمینه ، باعث توسعه و پیشرفت کشور گردند.