به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق کولیوند شهردار قدس پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم درختکاری مسئولان شهرستان قدس که با حضور امام جمعه، اعضای شورای اسلامی شهر و روسای ادارات مختلف این شهرستان در یکی از پارکهای محله ای برگزار شد، اظهار داشت: بهبود فضای طبیعت با کاشت درختان امری حیاتی است و بدون شک زیست سالم و آرام در کنار طبیعت زیبا و مفرح فراهم می‌شود، لذا مسئولان با مشارکت مردم برای توسعه این مهم گام بردارند.

وی افزود: درختکاری سنتی پسندیده است که از دیرباز در ایران انجام شده و اسلام نیز به این امر تاکید بسیار دارد، به طور کلی در هفته منابع طبیعی حدود 33 هزار اصله نهال رایگان بین مردم شهرستان از امروز تا 21 اسفند ماه توزیع خواهد شد و همزمان در چهار نقطه شهر از جمله این پارک محله و باغ ملی مراسم درختکاری برگزار می شود.

این مسئول ادامه داد: مساحت این پارک دو هزارو 200 مترمربع است که 150 اصله درخت با پنج نوع گونه گیاهی مختلف در آن غرس می شود، همچنین روز جمعه شهرداری در راستای افزایش فضای سبز شهر سه هزار اصله درخت میوه بین مردم توزیع می کند که می توانند در منازل خود عملیات کاشت را انجام دهند، در ضمن همه این نهال ها محصول گلخانه های سازمان فضای سبز شهرداری قدس هستند.

احداث 6 پارک محله و افزایش 20 هکتار فضای سبز در سال آینده

کولیوند اعلام کرد: شهرداری در سال آینده 6 پارک محله ایی جدید احداث خواهد کرد و در اختیار مردم قرار می دهد همچنین 20 هکتار فضای سبز نیز در شهر ایجاد می کند و قصد دارد در پایان سال آینده یک متر مربع به سرانه فضای سبز شهرستان اضافه کند که این افزایش نیازمند ایجاد 40 هکتار فضای سبز جدید است.

در ادامه مراسم امام جمعه شهرستان قدس گفت: در ختکاري يکي از سنن پسنديده در اسلام است که به کرات نسبت به آن در روايات تاکيد شده است.

حجت الاسلام سید ابوالقاسم میراحمدی افزود: امروزه با صنعتی شدن جوامع بشری درختان نقش مهم تری در زندگی بشر ايفا می کنند، از سويی مقدمات پيشرفت بيشتر صنعت و فناوری را موجب مي شوند و منابع تامين کننده محصولاتی نظير وسايل چوبی، مبلمان، لوازم التحرير و هزاران محصول ديگر هستند، از سوی ديگر به منزله ريه های يک شهر تلقی شده و نقش مهمی در تامين سلامت اعضای جامعه را ايفا می کنند.

وی افزود: شهرستان شهریار در گذشته به ریه تهران مشهور بود و درختان و باغات بسیار فضای پاک و سالمی داشت اما اکنون با قطع درختان و پیدایش ساختمان های عظیم خود به شهری بزرگ تبدیل شده که هوای آلوده ایی دارد، مردم باید قدر فضای سبز و هوای پاک را بدانند و در نگهداری و حفظ درختان کوشا باشند.

این مسئول ادامه داد: درخت یكی از زیباترین مظاهر خلقت و جلوه ای از تجلیات آفریدگار عالم است، درخت نماد آبادانی و شاخص سبزی و خرمی و مظهر زندگی و باعث تلطیف هوا و موجب آسایش و رفاه مردم و صفا و پاكی طبیعت می باشد و در دین مقدس اسلام، بنابر آیات و روایات و سیره معصومین(ع) می توان به نقش و اهمیت این نعمت و موهبت عظیم پروردگار عالم پی برد.

میراحمدی یادآور شد: همه ساله در چنین روزهایی مردم و مسئولان کشور نهال های بسیاری می کارند ولی باید بدانند تنها کاشت درخت مهم نیست بلکه حفاظت و نگهداری بعدی از آن بسیار مهمتر است، چنان که در اسلام قطع یک درخت جوان هم ردیف با قتل یک انسان است.