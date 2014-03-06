به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد بعد از ظهر پنجشنبه در اولین جشنواره پورتال مساجد استان ابراز داشت: این پورتال می تواند در ارائه فعالیت های مساجد بسیار تاثیر گذار باشد و می توانیم به این وسیله از برنامه های مساجد استان اطلاع داشته باشیم.

وی افزود: این پورتال می تواند کمک کننده یک ارتباط معنادار بین مساجد کل استان باشد تا هیئت امنا بتوانند از تجربیات یکدیگر استفاده کنند و همچنین اطلاعات مساجد کمک می کند تا ما از اطلاعات به روز برخوردار باشیم و همچنین به کمک تکنولوژی روز برنامه های دینی و مذهبی را به شکل بهتری برگزار کنیم.

حجت الاسلام ولی نژاد با بیان اینکه مسجد فقط برای نماز و عبادت نیست، اظهار داشت: مسجد محل زندگی است و تمام مبانی زندگی به آن وصل است و می تواند محل گفتگو و مشاوره و بسیاری از کارهای مسلمانان قرار بگیرد.

وی با عنوان اینکه در استان بیش از 2200 مسجد ساخته شده است، عنوان داشت: این تعداد مسجد نشان دهنده سند دین داری مردم استان است و همچنین در استان بیش از 2100 هیئت و همچنین تعداد زیادی زینبیه، اماکن مزهبی و امام زاده وجود دارد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان بیان داشت: استان دارای مردمی دیندار و پایبند است که برای دفاع از انقلاب و اسلام و همچنین ارزشهای خود بسیار تلاش می کنند و این مردم باید به افتخارات و سرمایه گذاری که در دین انجام داده اند ببالند و تلاش کنند تا مساجد خود را پویا تر کنند.

وی جلسات بانوان را بسیار تاثیر گذار دانست و خاطرنشان کرد: جلسات قرآن بانوان و مناسبت های فرهنگی آنان به شکل زنجیره ای است و امیدواریم تبدیل به شبکه عظیمی شوند تا به همگان اطلاع رسانی شوند.

هیئت امنا برای جذب مردم به مساجد باید دارای اخلاقی حسنه باشند

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان گفت: تعامل و اخلاق حسنه هیئت امنا با مساجد بسیار مهم است که این امر باعث جذب مردم به مساجد می شود.

حجت الاسلام سید محمد جواد رئوف در اولین جشنواره پورتال مساجد استان گلستان ابراز داشت: سخنرانی، اذان و مداحی ها در مساجد باعث جذب و دفع مردم می شود و اگر این کارها به درستی انجام شود می تواند باعث جذب بسیاری از مردم به مساجد شود.

وی با بیان اینکه بخش عمرانی مساجد به عهده اداره کل اوقاف و امور خیریه است، افزود: اوقاف تلاش می کند تا بتواند در حوزه عمرانی مساجد کارهای بیشتری انجام دهد و امور مساجد اگر به اداره اوقاف واگذار شود می توانیم اعتبارات لازم را با توجه به درخواست های هیئت امنا واگذار کنیم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اظهار داشت: همچنین حوزه فرهنگ مساجد نیز بر عهده اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان است.