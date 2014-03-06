نسل جوان باید با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شود

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز مراسم بزرگداشت مادر شهیدان علی و اسدالله کردبچه با حضور حسین نوش آبادی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شخصیت های لشکری و کشوری و مسئولین استانی در مسجد صاحب الزمان(عج) پاکدشت برگزار شد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی در آیین بزرگداشت مادر شهیدان اسدالله و علی کردبچه در مسجد صاحب الزمان(عج) پاکدشت اظهار داشت: در هشت سال دفاع مقدس که بسیاری از کشورها در مقابل جمهوری اسلامی ایستادگی کردند و نظام اسلامی در همه زمینه ها تحریم شده بود، عده ای جوان مخلص و بسیجی مطیع ولی فقیه با تقدیم بهترین سرمایه خود باعث عزت و عظمت نظام اسلامی شدند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: در جنگ تحمیلی یک دنیا در مقابل ایران ایستاد و انواع تحریم ها، فشارهای اقتصادی و تهاجم نظامی علیه این ملت صورت گرفت اما ایران اسلامی ایستاد و یک وجب از خاک خود را از دست نداد.

وی ادامه داد: عزت و عظمت امروز کشور مرهون ایثارگری های شهدای دفاع مقدس می باشد و اگر امروز جمهوری اسلامی ایران در جهان سربلند است، به برکت مجاهدت شهدای انقلاب اسلامی است.

محمودی اضافه کرد: رزمندگان ما با حضور آگاهانه و با بصیرت خود در برابر هجمه سخت دشمنان با شجاعت ایستادند و با نثار خون پاکشان امنیت، آزادگی و آسایش را برای ملت به ارمغان آوردند و انتقال رشادت‌های شهدا که در راستای حفظ آزادی و استقلال ملت جان خود را فدا کردند بهترین و کارسازترین قدرت نرم در برابر هجمه‌های فکری و فرهنگی دشمنان است.

وی بیان داشت: بزرگداشت شهدا بزرگداشت ارزش‌ها و اهداف انقلاب و اسلام است، زیرا نام شهدا و شهادت است که موجب رسوایی دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی در دنیا می‌شود و پاسداری از خون شهدا وظایف تک تک ماست، چون آنها برای آرامش امروز ما جان شیرینشان را از دست دادند و از مملکت خود دفاع کردند.

این مسئول تأکید کرد: برای ثمر بخشیدن انقلاب اسلامی، خون‌های بیش از دویست هزار شهید بر زمین ریخته شده است که این امر وظیفه همه مردم و مسئولین را سنگین می‌کند و تا پدران و مادران شهدا در میان ما هستند باید مورد توجه قرار گیرند و از این انسان‌های فرهیخته و بزرگ جهت آشنایی نسل جوان با ماهیت انقلاب اسلامی استفاده کرد.

وی یادآور شد: خانم سکینه تاجیک در کنار مرحوم کردبچه، برای اسلام و در راه تعالی اهداف نظام اسلامی، دو فرزند خود را تقدیم امام راحل(ره) کرد و خم به ابرو نیاورد، پدر و مادری که خالصانه و برای رضایت حضرت حق از عزیزترین سرمایه‌ های خویش گذشتند تا روح قدسی آن طاهران ملکوت، حافظ و پاسدار نظام و میهن اسلامی مان باشد.

محمودی بر لزوم انتقال فرهنگ شهادت و ایثار به نسل های آینده تاکید کرد و افزود: ما وظیفه داریم فرهنگ جبهه و شهادت را به نسل جوان انتقال داده تا کشور از گزند دشمنان محفوظ بماند و نسل جوانی که آینده سازان مملکت هستند باید با فرهنگ غنی ایثار و شهادت آشنا شده تا بتوانند با تهدیدات فرهنگی در قالب جنگ نرم دشمن مقابله کنند.

امام جمعه موقت ورامین گفت: امروز جوانان این مرز و بوم الگوهایی نظیر شهید کردبچه ها را دارند و تا زمانی که چنین الگوهای بزرگی در جامعه وجود دارد، نباید نوجوان و جوان ما به سمت الگوهای غربی سوق پیدا کند و امروز جوانان و نوجوانان باید با فرهنگ دفاع مقدس و شجاعت و سلحشوری های شهدای انقلاب اسلامی بیشتر آشنا شوند که این وظیفه مسئولین و خانواده ها است که زمینه این ارتباط را فراهم کنند.