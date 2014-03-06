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۱۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۱۹

مراسم روز درختکاری در پارک جنگلی شهید بهشتی بروجرد برگزار شد

مراسم روز درختکاری در پارک جنگلی شهید بهشتی بروجرد برگزار شد

بروجرد - خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته منابع طبیعی مراسم جشن درختکاری و غرس نهال با حضور مسئولان، دانش آموزان و جمعی از مردم در پارک جنگلی شهید بهشتی بروجرد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش عباسی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بروجرد در این مراسم با اشاره به جایگاه والای منابع طبیعی اظهارداشت: درخت یکی از نعمتهای گرانقدر و بی نهایت مثمری است که در زندگی انسانها نقش مهمی ایفا می کند.

وی تصریح کرد: با توجه به جایگاه ارزشمند درختان و جنگلها در تعدیل آب و هوا، کاهش آلودگی های صوتی و گرد و غبار انسانها مکلف به درختکاری و حفاظت از منابع طبیعی هستند.

عباسی با بیان اینکه اهمیت جایگاه درختکاری در روایات و احادیث بیشماری ذکر شده است افزود: یکی از ارکان و موضوعات مورد تاکید در روایات دینی حفاظت از منابع طبیعی است.

امام جمعه اشترینان نیز در این مراسم افزود: از نظر آموزه های دینی درخت و درختکاری از جایگاه والایی برخوردار است.

حجت الاسلام مجتبی بیرانوند تصریح کرد: جایگاه درخت تا به آنجاست که حضرت امیرالمومنین(ع) در زمان خود به عنوان بزرگترین درختکار مدینه شناخته شده اند.

وی با اشاره به اهمیت و ضرورت صیانت مردم از منابع طبیعی موجود افزود: باید طبق منویات مقام معظم رهبری در راستای گسترش فضای سبز هر ایرانی یک درخت بکارد و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشد.

کد مطلب 2250804

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