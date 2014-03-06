به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح مجتمع آموزشی، فرهنگی و ورزشی شهدای بهزیستی استان اظهار کرد: اعتیاد و بیکاری از دیگر آسیب های استان گلستان است که زیر لوای سرسبزی استان پنهان شده است و این استان نیازمند نگاه ویژه است.

وی تصریح کرد: بهزیستی واژه نو و زیبایی است که از بس آن را در تارک سازمان دولتی و رسمی دیده ایم و معنای واقعی آن یعنی بهتر زیستن را فراموش کرده ایم.

وی افزود: سازمان بهزیستی به خوبی تمام فعالیت های متعدد و متناقض را زیر چتر حمایت خود در استان دارد و تلاش این سازمان برای بهتر زیستن آحاد جامعه است.

رحمانی ادامه داد: گلستان دارای یک میلیون و 800 هزار نفر جمعیت است و 14 شهرستان این استان دارای اداره بهزیستی هستند، 6 نمایندگی این اداره و 705 مرکز غیر دولتی است که 176 هزار نفر را تحت پوشش دارد.

وی افزود: از اقدامات موثر در سال 92 افزایش اورژانس اجتماعی بود که از 7 به 9 اورزانس ارتقاء پیدا کرد و در سال 93 نیز 4 خودروی ویزه اورژانس د راین زمینه اضافه می شود و فعالیت های اورژانس اجتماعی به 11 شهرستان می رسد.

رییس سازمان بهزیستی در ادامه گفت: طرح پایلوت سامانه هدایت شغلی معلولین با اداره کل فنی و حرفه ای برای اولین بار است که امسال در استان اجرا شد.