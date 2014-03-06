به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی عصر پنج شنبه در ديدار با هئيت سياسي و اقتصادي چچن بر گسترش همکاري دوسویه تأکيد کرد و افزود: گيلان در حوزه روابط خارجي توانمندي هاي بالايی دارد به طوری که تنها منطقه آزاد شمال کشور در این استان بوده و هم اکنون دو منطقه ويژه ديگر نيز در حال پيگيري است.

وی اجراي راه آهن قزوين – رشت – انزلي را مهمترین برنامه هاي دولت عنوان کرد و اظهار داشت: با اجراي خط ريل انزلي به آستارا اين خط ريلي به راه آهن سراسري آذربايجان و روسيه متصل خواهد شد.

استاندار گیلان با بیان اینکه طول این خط آهن ۱۶۴ کیلومتر است، ادامه داد: بر این اساس ۹ کیلومتر از آن شامل پل‌های پیچیده بوده و ساخت قطعه نخست در حال انجام است که باید هرچه سریع تر این خط آهن به جنوب کشور وصل شود.