آموزش عالی کشور در جایگاه مطلوب خود قرار ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فرجی دانا قبل از ظهر پنج شنبه در نشست روسای دانشگاه ها و آموزش عالی استان قم که با حضور استاندار قم در تالار امام رضا(ع) استانداری این استان برگزار شد، اظهار داشت: جوشش همگانی می طلبد تا شایستگی ها را به منسه ظهور برسانیم و ما در وزارت علوم رفع مانع می کنیم و قول می دهیم جهت گیری های سیاسی و مانع تراشی برای کسی نداشته باشیم زیرا شاخص ما علم و ارزش های دانشجویی است.



وی ادامه داد: شاخص ما اخلاق و اخلاقیات و ارزش ها است، فضای علمی با ابتذال همخوانی ندارد و ما با گروه و جناح کاری نداریم و بر اساس علم پیش می رویم و خواهشمند هستم که انتقادات خود را برای ما بیان کنید.



وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان این که شما می دانید ما با چه مشکلاتی در گریبان هستیم، عنوان کرد: ما مشکلات دانشگاه ها را در کارگروهی بررسی می کنیم و برای رفع آن ها تلاش خواهیم کرد.



فرجی دانا تصریح کرد: قم، قطب علمی عالم اسلام مطرح است و اگر به جایگاه قم در تشیع نگاه کنیم می بینیم که ماموریت آمایش سرزمین باید علمی باشد.



وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: نباید فقط علوم اسلامی و انسانی مطرح شود و قطب علمی شدن قم باید در همه علوم باشد، قم پاسخگوی نیاز جهان اسلام باشد و به واسطه حوزه علمیه باید در همه زمینه ها صاحب نام باشد.



وی با بیان این ما به دانشگاه بزرگ پزشکی نیاز داریم، افزود: این که چرا ما نتوانسته ایم به جایگاه خاص خود برسیم و چه چیزی از این عمل بازداشته است، در کارگروه هایی آسیب شناسی می شود.



فرجی دانا تصریح کرد: آموزش عالی در کشور در جایگاه مطلوب خود قرار ندارد و مشکل مالی یکی از دلایل عقب ماندگی ها است.



وی با بیان این که در حال حاضر 4/4 میلیون دانشجو در کشور وجود دارد، افزود: ما در گذشته برای ادامه تحصیل و درمان برخی بیماری ها در کشور فقر داشتیم اما در حال حاضر با همت بلند توسعه یافته و طی 35 سال گذشته بسیار درخشیده ایم.



وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان این که سرانه دانشجو در یکی از کشورهای خلیجی 10 برابر کشور ما است، ابراز داشت: در سال جاری 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می شود و این موجب شده نتوانیم سرمایه گذاری هایی انجام دهیم که در آینده از آن استفاده کنیم.



وی یادآور شد: کل بودجه وزارت علوم در سال جاری اگر داده شود چهار هزار میلیارد است و برای کارهای عمرانی 40 درصد بودجه تخصیص داده شده درحالی در سال گذشته بودجه عمرانی 14 درصد بوده است.



وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابراز کرد: توجه به استاد، دانشجو و داشتن امکانات مهم است اما توجه به دانشجو باید بیشتر شود زیرا سرمایه آینده است.



فرجی دانا با بیان این که امکانات دانشگاه های ما با خارج از کشور قابل مقایسه نیست، افزود: باید مشکلات دانشگاه ها آسیب شناسی شود و با همدلی و همراهی چاره ای بیندیشیم و همدیگر را در این جهت یاری کنیم.

