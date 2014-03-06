به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان ظهر پنجشنبه در حاشیه افتتاح پروژه هزار و 300 واحدی مسکن مهر نیشابور اظهار کرد: به‌ دلیل اینکه این اقشار به لحاظ اقتصادی کم‌درآمد هستند نباید منطقه‌ای به نام آنها باشد تا آسیب اجتماعی به حدود خانوار و منطقه وارد نشود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص وضعیت مکانی مسکن اجتماعی، گفت: در مجموعه مسکن اجتماعی این دید و نگاه که چون برای اقشار کم درآمد است پس باید در مناطق فرسوده یا ضعیف‌ترین اراضی شهری یا دورترین نقاط باشد را نباید وارد کرد.

پژمان تاکید کرد: تامین مالی مسکن اجتماعی تنها به عهده استفاده‌کنندگان نیست بلکه باید از منابع دولتی، نهادهای اجتماعی، شوراها، شهرداری‌ها و خیران نیز تامین شود.

وی بیان کرد: با بهزیستی، کمیته امداد و مجمع خیران مسکن‌ساز در حال گفتگو هستیم تا بتوانیم از اعتبارات آنها استفاده کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: تعداد مسکن اجتماعی را به دولت پیشنهاد می‌دهیم تا منابع مالی تامین شود.

پژمان گفت: در حال گرفتن نظرات برای طرح مطالعات جامع مسکن هستیم تا بعد بتوانیم در سیاست‌گذاری‌ها و مطالعات راهبردی وارد شویم.

وی با بیان اینکه تا حالا نتایج این مطالعات به بیرون ارائه نشده است، افزود: نتایجی از این مطالعات گرفته شده است که در حال طرح با مجلسیان هستیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: حمایت‌های آنها برای تامین بودجه و اقدامات بعدی سازمان ملی زمین و مسکن لازم است.

پژمان تصریح کرد: در بودجه 93 چیزی انعکاس نیافته است ولی از محل درآمد طرح هدفمندی یارانه‌ها، مسکن اجتماعی پیگیری می‌شود.

وی تصریح کرد: هفته آینده طرح مسکن اجتماعی از سوی وزیر راه و شهرسازی در هیئت دولت مطرح می‌شود.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد: در هیئت دولت مقدار زمین، نحوه ساخت و تخصیص منابع مالی مشخص می‌شود.

پژمان اصلاح سکونت‌گاه‌های غیر رسمی و بافت‌های فرسوده را سیاست کلی نظام در خصوص مسائل شهری دانست و گفت: هفت سال پیش قرار بود اعتبارات و تسهیلات به‌گونه‌ای تزریق شود که پس از گذشت ده سال موضوع حاشیه‌نشینی برخی کلان‌شهرها چون مشهد حل شود اما این موضوع به سختی ده درصد پیشرفت داشته است.