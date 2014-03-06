به گزارش خبرنگار مهر، شهردار اردبیل عصر پنجشنبه در آئین رونمایی از این تابلوها اضافه کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهدا و زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا در اذهان عمومی از مهمترین اهداف اجرایی این طرح بود.

صدیف بدری با اشاره به رشادت ها و مجاهدت های شهدا و رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس تاکید کرد: باید با اجرای برنامه های کاربردی نسل جدید را به فرهنگ جبهه و جنگ و ایثار و شهادت ارتباط داد.

وی با بیان اینکه در این طرح بنیاد شهید استان اردبیل نیز مشارکت داشته است، تصریح کرد: بخشی از این تابلوها در کمدبندی اول اردبیل و نیز تمام بلوارها و معابر سطح شهر بویژه مناطق مرکزی نصب شده است.

شهردار اردبیل اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح را دو میلیارد و 700 میلیون ریال برشمرد و یادآور شد: امروز همزمان با رونمایی از تابلو شهدا و به مناسبت روز درختکاری هزار و 700 اصله نهال نیز به نام و یاد 1700 شهید مرکز استان در مناطق مختلف اردبیل غرس شد.

وی این اقدامات را در راستای توسعه فرهنگ شهادت در جامعه دانست و بر برنامه ریزی شورا و شهرداری اردبیل برای تداوم اینگونه فعالیت ها در سال آینده خبر داد.