به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا آشتیانی در مراسمی که ظهر پنج شنبه به مناسبت روز درخت کاری با حضور مسئولان استان قم در دانشگاه حضرت معصومه(س) قم برگزار شد، اظهار کرد منابع طبیعی و آبخیز داری استان تلاش های فراوانی را در جهت کاشت گیاهان و بوته ها و فضای سبز شهر کرده است.



وی عنوان کرد: با توجه به مسئله آب در استان باید به کاشت گیاهانی روی آورد که نیاز به آب فراوان ندارند و در کاشت درخت به این باید مسئله توجه شود.



نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان این که پیامبر گرامی اسلام(ص) می فرماید: اگر در صور دمیده شده و قیامت در همان لحظه در حال رخ دادن است و شما نهالی را در اختیار دارید به کاشت آن نهال ادامه دهید.



تصریح کرد: این اهمیت مسئله درخت و درخت کاری را می رساند و باید تمام اقشار از کودکان تا افراد مسن به آن توجه کنند.



حجت الاسلام آشتیانی بیان کرد:به کاشت اشجار مسمر تأکید شده است یعنی در جاهایی که آب فراوان است و امکانات موجود است باید درخت هایی را کاشت که علاوه بر تولید اکسیژن مواد غذایی هم تولید کنند.



وی با بیان این که دربرخی مناطق استان قم امکان کاشت گیاهانی وجود دارد که مواد غذایی انسان را تولید می کند افزود:خداوند به کسانی که درختی را کاشته و تا زمان بار ور شدن از آن مراقبت می کنند به ازای تمام میوه هایی که از ان استفاده می شود پاداش برای آن شخص نوشته می شود.



وی افزود :باید به این سخن مقام معظم رهبری توجه کرد که اگر هر انسانی نهالی را بکارد میتواند با این عمل خود تأثیرات فراوانی را به محیط زندگی و جامعه برساند.

