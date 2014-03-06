به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق صالحی منش ظهر پنج شنبه در نشست روسای دانشگاه ها و آموزش عالی استان قم که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در تالار امام رضا(ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: جایگاه دانشگاه های قم مطلوب است اگر چه ایده آل نیست و امید است با دستورات وزیر علوم بتوانیم گام های موثری برای رفع نواقص برداریم تا به هدف برسیم.



وی ادامه داد: 200 مرکز تحقیقاتی حوزوی داریم و امید است طبق سند پنج ساله، قم قطب علمی کشور به خصوص در بعد بین الملل باشد.



استاندار قم افزود: قم شهر مراجع تقلید، علم و فقاهت است و امروز حدود 100 هزار طلبه و استاد وجود دارد و در قم افراد شاخص و 15 مرجع تقلید حضور دارند.



حجت الاسلام صالحی منش تصریح کرد: بیش از هزار و 500 استاد عالی فقه و اصول وجود دارد و جامعه مدرسین از افرادی شاخص و مورد توجه امام (ره) و رهبری هستند.



وی خطاب به وزیر علوم افزود: علم همیشه مدنظر افرادی همچون شهیدان مطهری، مفتح و سید محمد بهشتی بوده و شما بذر محبت فرموده و ارتباط حوزه و دانشگاه را به شایستگی حوزه و دانشگاهیان انجام دهید.



استاندار قم ابراز داشت: امروز یکی از کمبودها در حوزه علم و دانش این است که باید ارتباط تنگاتنگ و قدرتمند حوزه و دانشگاه داشته باشیم و اگر بتوانیم از نزدیک همکاری هایی به خصوص در پایان نامه ها و رساله ها با انعقاد قراردادهایی با مراکز و موسسات علمی داشته باشیم، سرآغاز فصلی نو خواهد بود.



وی افزود: توقع داریم که روحیه اجتهاد و تعامل بین حوزه و دانشگاه در سطح عالی و با توجه ایجاد شود.



معاون سیاسی امنیتی استانداری قم نیز در سخنانی ابراز داشت: استفاده از بومی گزینی در دانشگاه های قم افزایش می یابد و افراد متاهل و خواهران نیز از امتیاز ویژه ای برخوردار خواهند بود.



حجت الاسلام علی بنایی ادامه داد: 9 هزار دانشجو در استان قم از خوابگاه استفاده می کنند و در تلاش هستیم تا معضل خوابگاه را مرتفع کنیم.



وی افزود: مشکلات دانشجویان و بدهی دانشگاه ها به پیمانکاران، افزایش هزینه های جاری دانشگاه ها و نیمه تمام بودن پروژه ها در دانشگاه ها و ایجاد هیئت امنای مستقل در دانشگاه ها از جمله نیازهای دانشگاه های استان قم است.



معاون سیاسی امنیتی عنوان کرد: ضرورت اصلاح بازنگری اساسنامه های آموزش عالی، کمبود فضای فیزیکی در برخی دانشگاه ها و پیشنهاد به خیران برای ساخت خوابگاه، از دیگر نیاز دانشگاه های استان است.

وی یادآور شد: قم قطب علمی جهان اسلام است و باید تعیین کننده و در علم پیشتاز باشد و امید است شاخص علمی در جهان قم باشد.

در این نشست مسئولان چند دانشگاه و آموزش عالی به بیان مشکلات خود پرداختند.



استفاده از ظرفیت دانشگاه های حوزوی دانشگاهی همچون دانشگاه ادیان و استفاده از آن برای ارتباط میان حوزه و دانشگاه، نظارت بر فعالیت دانشگاه ها و تخصیص بودجه با توجه به عملکردها، ایجاد ارتباط با دانشجویان خارجی، بالا بردن شان آموزش عالی در دانشگاه های قم، بومی گزینی دانشجو، راه اندازی آزمایشگاه مرکزی در قم، رسیدگی به معیشت دانشجویان از جمله درخواست های مسئولان دانشگاه ها و آموزش عالی در استان قم بود.