به گزارش خبرنگار مهر، رامین ولی‌پور در حرکت یکضرب و در همان دومین فرصت خود با مهار وزنه 134 کیلوگرمی صاحب مدال طلا شد اما در ادامه وزنه 136 کیلوگرمی را هم بالای سر برد تا فاصله خود را با سایر رقبا بیشتر کند.

اما در دوضرب بخت با نماینده کشورمان یار نبود و پس از مهار وزنه 155 کیلوگرمی، دو بار متوالی در بالای سر بردن وزنه 161 کیلوگرمی ناموفق عمل کرد. به این ترتیب ولی‌پور ضمن ایستادن در رده چهارم حرکت دوضرب، مدال طلای مجموع را نیز با مدال نقره عوض کرد و با حدنصاب مجموع 291 کیلوگرم روی سکوی نایب قهرمانی دسته 77 کیلوگرم ایستاد.



در این وزن ونکات راگالا از هند با حدنصاب مجموع 296 کیلوگرم(133 یکضرب و 163 دوضرب) قهرمان شد و جیامینگ لیان از چین با حدنصاب مجموع 283 کیلوگرم (130 یکضرب و 153 دوضرب) از سکوی سوم بالا رفت.



در دسته 77 کیلوگرم حسین غزالیان، دیگر نماینده ایران بود که در حرکت یکضرب با رکورد 126 کیلوگرم پنجم شد، در دوضرب با مهار وزنه 153 کیلوگرمی ششم شد و در مجموع نیز با حدنصاب 279 کیلوگرم عنوان ششم آسیا را از آن خود کرد.



رده‌بندی شش وزنه بردار برتر دسته 77 کیلوگرم به شرح زیر است:



1- ونکات راگالا(هند): یکضرب 133، دوضرب 163، مجموع 296 کیلوگرم

2- رامین ولی‌پور(ایران): یکضرب 136، دوضرب 155، مجموع 291 کیلوگرم

3- جیامینگ لیان(چین): یکضرب 130، دوضرب 153، مجموع 283 کیلوگرم

4- پیچت مانسری(تایلند): یکضرب 127، دوضرب 155، مجموع 282 کیلوگرم

5- چانگ بئون یونگ(کره جنوبی): یکضرب 121، دوضرب 159، مجموع 280 کیلوگرم

6- حسین غزالیان(ایران): یکضرب 126، دوضرب 153، مجموع 279 کیلوگرم



تیم وزنه برداری نوجوانان ایران تاکنون صاحب سه مدال طلا، یک نقره، یک برنز و 277 امتیاز تیمی شده است. مهدی فروتن در دسته 62 کیلوگرم مدال برنز یکضرب را به دست آورد، کیانوش باقری در دسته 69 کیلوگرم صاحب دو مدال طلای دوضرب و مجموع شد و رامین ولی‌پور هم در دسته 77 کیلوگرم یک طلای یکضرب و یک نقره مجموع را به گردن آویخت.



