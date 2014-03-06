بزرگترین شناور نفت کش ساخته شده در خاورمیانه از حوضچه صدرا در بوشهر خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، دکتر محمد لیراوی بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه برنامه خروج بزرگترین شناور نفت کش ساخته شده در خاورمیانه از حوضچه صدرا در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: کشتی افراماکس دارای 113 هزار تن ظرفیت و وزن خالص 21 هزار تن است.

وی با بیان اینکه این کشتی دارای آبخور 14.8 متر است، افزود: سرعت کشتی افراماکس 21 گره دریایی است و دارای طول 250 متر و عرض 44 متر است و 38 خدمه دارد.

مدیر منطقه جنوب شرکت صدرا ادامه داد: افراماکس بزرگترین شناور نفتکش ساخته شده در خاورمیانه است که در جزیره صنعتی صدرا با همت نیروهای متخصص بومی صدرا ساخته شده که امروز از حوضچه ساخت خارج شد و در لنگرگاه بوشهر پهلو گرفت.

وی اضافه کرد: این کشتی اولین فروند از چهار فروند کشتی است که به سفارش کشور ونزوئلا در بوشهر توسط شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا ساخته شده است.

لیراوی ادامه داد: عملیات مذکور که دارای پیچیدگی های فنی قابل توجهی بوده است با تکیه بر دانش و توانمندی کارشناسان شرکت صدرا و همکاری صمیمانه اداره کل بنادر و کشتیرانی بوشهر صورت پذیرفت.

وی با اشاره به اهمیت موضوع از لحاظ ملی و بین المللی، عنوان داشت: استاندار بوشهر نیز مسائل مربوطه را به صورت دائم رصد کرده و حمایت ها و مدیریت قوی وی در هماهنگی سازمان ها و ارگان های مختلف استان از عوامل اساسی موفقیت این عملیات بوده است.

مدیر منطقه جنوب شرکت صدرا تاکید کرد: متخصصان داخلی کشورمان دارای توانمندی ها و ظرفیت های بسیار زیادی هستند که می توانند کارهای بسیار مهمی را در راستای خودکفایی انجام دهند.

معاون مدیرعامل شرکت صدرا تصریح کرد: در حال حاضر متخصصان شرکت صدرا به دانش بسیار خوبی برای طراحی و تولید و تعمیر و نگهداری انواع شناورها دست یافته اند که کارهای بزرگتری را نیز در آینده از آنها خواهیم دید.