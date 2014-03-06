آموزش و پرورش بزرگترین بدهکار به بیمه سلامت است/ مطالبات 350 میلیاردی بیمه سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن برزگر بعد از ظهر پنجشنبه در نشستی مطبوعاتی در حاشیه اجلاس مدیران بیمه سلامت سراسر کشور در بندرعباس با بیان اینکه طبق آخرین آمار حدود 46 درصد جمعیت ایران تحت پوشش بیمه سلامت هستند، عنوان کرد: یکی از مشکلات بیمه سلامت متناسب نبودن سرانه و منابع با هزینه هاست که باید سرانه این بیمه مبتنی بر واقعیات بوده و همچنین بتوانیم منابع لازم را داشته باشیم.

وی میزان مطالبات سازمان بیمه سلامت ایرانیان را 350 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: آموزش و پرورش با 120 میلیارد تومان بدهی، بزرگترین بدهکار به بیمه سلامت است و بنیاد شهید با 117 میلیارد و بهزیستی با 110 میلیارد تومان از جمله دیگر بدهکاران به بیمه سلامت هستند.

معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت ادامه داد: در سرفصل های بودجه این نهادها و ادارات، اعتبار لازم برای هزینه های بیمه دیده شده و آن ها باید پرداخت هزینه های بیمه را در اولویت قرار دهند.

برزگر رقم بودجه سازمان بیمه سلامت را سه هزار و 550 میلیارد تومان اعلام کرد و بیان داشت: از این رقم حدود دو هزار و 400 میلیارد تومان توسط دولت اختصاص داده می شود و مابقی سهم مشارکت فرد بیمه شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین میزان بدهی های سازمان بیمه سلامت بالغ بر هزار و 100 میلیارد تومان است که امیدواریم با تامین منابع بتوانیم این بدهی ها را به زودی پرداخت کنیم.

معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت با اشاره به اختصاص اعتبار برای بیمه از محل هدفمندی یارانه ها، اظهار داشت: در بودجه سال آینده دیده شده تا از محل هدفمندی یارانه ها، شش هزار میلیارد تومان برای بیمه اختصاص پیدا کند که اولویت نخست تحت پوشش قرار گرفتن تمامی افراد فاقد بیمه است تا دیگر فرد بدون بیمه در کشور نداشته باشیم.