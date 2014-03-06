به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم و پایانی مرحله نخست پلی‌آف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با دیدار دو تیم هفت الماس و ماهان در قزوین آغاز شد که طی آن ماهان موفق شد پس از پشت سر گذاشتن هفته‌های توام با عملکرد متزلزل، دومین برد خود در این مرحله از مسابقات را جشن بگیرد.

شاگردان محسن صادق‌زاده با کسب این پیروزی خارج از خانه در جدول رده‌بندی گروه A یک پله صعود کردند و موجب سقوط حریف خود شدند.

در دیگر دیدار گروه A دو تیم پتروشیمی و دانشگاه آزاد برابر هم صف آرایی کردند. نتیجه این دیدار نیز همچون سه دیدار برگزار شده میان این دو تیم در جریان مرحله دوره‌ای و مرحله نخست پلی‌آف به سود شاگردان مهران حاتمی به پایان رسید. آنها که مرحله دوره‌ای مسابقات را بدون حتی یک باخت به پایان رسانده بودند با کسب این پیروزی رکورد دیدارهای بدون باخت خود در از ابتدای لیگ را حفظ کرده و اینگونه صدرنشینی‌شان در گروه را هم تثبیت کردند.

در جریان دیدارهای گروه B نیز مهرام موفق به تثبیت صدرنشینی خود شد. این تیم که پنج دیدار گذشته خود را با برد تمام کرده بود، در جریان دیدارهای هفته ششم و پایانی مرحله نخست پلی‌آف نیز موفق به شکست ذوب‌آهن شد و اینگونه در صدر جدول رده‌بندی گروه باقی ماند.

دیگر دیدار این گروه میان دو تیم صنایع پتروشیمی و همیاری زنجان برگزار شد که طی آن زنجانی‌ها میزبان خود را با شکست مواجه کرده و موفق به یک پله صعود در جدول رده‌بندی شدند. این نخستین پیروزی همیاری زنجان در مرحله نخست پلی‌آف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور بود.

نتیجه دیدارهای برگزار شده در هفته ششم و پایانی مرحله نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و جدول رده‌بندی این مرحله از مسابقات به این شرح است:

* فولاد هفت الماس قزوین 55 - فولاد ماهان سپاهان 60

* دانشگاه آزاد تهران 62 - پتروشیمی بندرامام 82

* ذوب آهن اصفهان 58 - مهرام تهران 70

* صنایع پتروشیمی ماهشهر 81 - همیاری زنجان 89

گروه A

1- پتروشیمی بندرامام (6 بازی، 6برد، بدون باخت، 12 امتیاز)

2- دانشگاه آزاد (6بازی، 2 برد، 4 باخت، 8 امتیاز)

3- ماهان اصفهان (6بازی، 2برد، 4 باخت، 8 امتیاز)

4- هفت الماس قزوین (6بازی، 2برد، 4 باخت، 8 امتیاز)

گروه B

1- مهرام تهران (6بازی، 6برد، بدون باخت، 12 امتیاز)

2- ذوب آهن اصفهان (6بازی، 4 برد، 2 باخت، 10 امتیاز)

3- همیاری زنجان (6بازی، یک برد، 5 باخت، 7امتیاز)

4- صنایع پتروشیمی ماهشهر (6بازی، یک برد، 5باخت، 7 امتیاز)

به گزارش مهر، با برگزاری این دیدارها جدال لیگ برتری‌های بسکتبال در سال جاری به پایان می‌رسد. با توجه به آغاز مسابقات باشگاه‌های غرب آسیا (17 تا 23 اسفندماه - تهران) مسابقات لیگ برتر در سال 92 تعطیل شده و ادامه رقابت تیم‌ها برای تعیین جایگاه نهایی آنها به سال آینده موکول خواهد شد.

مهرام و پتروشیمی نمایندگاه ایران در مسابقات باشگاه‌های غرب آسیا هستند.