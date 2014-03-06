به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، امروز پنجشنبه دیدارهای هفته ششم و پایانی مرحله نخست پلی‌آف برگزار شد که طی آن تیم‌های مهرام، پتروشیمی به ترتیب ذوب‌آهن و دانشگاه آزاد را شکست دادند. هفت الماس در دیدار خانگی مغلوب ماهان شد و همیاری زنجان هم نخستین برد خود در این مرحله از مسابقات را برابر صنایع پتروشیمی به دست آورد.

با برگزاری این دیدارها و نتایج به دست آمده در آن، جایگاه تیم‌ها در جدول رده‌بندی گروه‌های A و B این مرحله از مسابقات نهایی شد. جدول رده‌بندی این دو گروه به این شرح است:

گروه A

1- پتروشیمی بندرامام (6 بازی، 6برد، بدون باخت، 12 امتیاز)

2- دانشگاه آزاد (6بازی، 2 برد، 4 باخت، 8 امتیاز)

3- ماهان اصفهان (6بازی، 2برد، 4 باخت، 8 امتیاز)

4- هفت الماس قزوین (6بازی، 2برد، 4 باخت، 8 امتیاز)

گروه B

1- مهرام تهران (6بازی، 6برد، بدون باخت، 12 امتیاز)

2- ذوب آهن اصفهان (6بازی، 4 برد، 2 باخت، 10 امتیاز)

3- همیاری زنجان (6بازی، یک برد، 5 باخت، 7امتیاز)

4- صنایع پتروشیمی ماهشهر (6بازی، یک برد، 5باخت، 7 امتیاز)

به گزارش مهر، با توجه به جایگاه تیم‌ها در این دو جدول و طبق چگونگی برنامه تعیین شده از طرف سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال، برنامه دیدارهای مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور در مرحله دوم پلی‌آف و برای تعیین تیم‌های صعود کرده به نیمه نهایی مشخص شد.

بر این اساس در این مرحله از مسابقات که فروردین ماه سال آینده برگزار می‌شود، تیم اول گروه A با تیم چهارم گروه B، تیم دوم گروه A با تیم سوم گروه B، تیم سوم گروه A با تیم دوم گروه B و تیم چهارم گروه A با تیم اول گروه B دیدار خواهد کرد.

برنامه دیدارهای مرحله دوم پلی‌آف مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به شرح زیر است:

* پتروشیمی بندرامام - صنایع پتروشیمی

* مهرام تهران - هفت الماس

* ذوب‌آهن اصفهان - فولاد ماهان

* دانشگاه آزاد - همیاری زنجان

