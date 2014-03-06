به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته چهارم و پایانی مسابقات شمشیربازی لیگ سراسری بانوان کشور امروز پنجشنبه برگزار شد که طی آن در اسلحه سابر تیم دانشگاه آزاد با 36 امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های رسانه برتر اصفهان و طراوت گیلان که هر یک 30 امتیاز کسب کرده بودند با اختلاف ضربه 224 به 129 در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

این در حالی است که تیم رسانه برتر اصفهان در دو اسلحه دیگر به عنوان صدرنشینی دست یافت. این تیم در اسلحه اپه با 18 امتیاز صدرنشین شد. در این اسلحه و پس از تیم رسانه برتر اصفهان تیم‌های دانشگاه آزاد و هیات همدان به ترتیب با 14 و 10 امتیاز دوم و سوم شدند.

همچنین بعد از تیم رسانه برتر اصفهان که در اسلحه فلوره با 30 امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت تیم‌های دانشگاه آزاد و هیات ارومیه هر یک با 26 و 22 امتیاز دوم و سوم شدند.

بر این اساس در جدول رده‌بندی مجموع سه اسلحه تیم رسانه برتر اصفهان با 78 امتیاز صدرنشین شد و به عنوان قهرمانی دست یافت. تیم‌های دانشگاه آزاد و هیات همدان هم به ترتیب با 76 و50 امتیاز دوم و سوم شدند.

اینگونه چهارمین دوره مسابقات شمشیربازی لیگ سراسری بانوان کشور که با حضور هشت تیم آغاز شده بود، با قهرمانی تیم رسانه برتر اصفهان به کار خود پایان داد.